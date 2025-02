Kingdom Come: Deliverance 2 est un énorme succès, et les développeurs viennent d’annoncer l’arrivée d’une fonctionnalité qui devrait beaucoup plaire à la communauté.

Kingdom Come: Deliverance 2 est un RPG ultra complet. Mais les joueurs en veulent toujours plus, et justement, le studio semble prêt à répondre à leurs attentes. Une annonce récente promet de nombreuses nouvelles heures de jeu. Voici ce que l’on sait.

Kingdom Come Deliverance 2 fait une annonce

C’est une nouvelle qui va ravir les fans de Kingdom Come: Deliverance 2. Warhorse Studios vient d’annoncer l’arrivée prochaine du modding officiel. Une mise à jour qui promet d’offrir encore plus de liberté aux joueurs. Pour l’instant, aucune date précise n’a été donnée. Le studio invite simplement la communauté à rester à l’écoute des prochaines annonces.

Depuis sa sortie, Kingdom Come: Deliverance 2 connaît un énorme succès. Le jeu a dépassé le million d’exemplaires vendus en une journée et a reçu des critiques élogieuses. Avec le modding, les possibilités vont être quasiment infinies. Nouvelles quêtes, ajustements de gameplay, améliorations graphiques... Les joueurs vont pouvoir façonner leur propre aventure et redonner un second souffle au jeu. On imagine déjà les améliorations graphiques à venir et pourquoi pas des mods complets qui changent l'univers du jeu (Seigneur des Anneaux, ou autre).

Une exclusivité pour les joueurs Steam ?

D’après les premières informations, le modding officiel sera uniquement disponible sur la version Steam du jeu. Ce choix pourrait frustrer certains joueurs, mais il garantit une intégration fluide via Steamworks. Cette plateforme est déjà bien connue pour sa gestion des mods et du contenu communautaire, ce qui facilitera grandement l’expérience des créateurs. Depuis sa sortie, Kingdom Come: Deliverance 2 fait l’unanimité. Son moteur météo ultra-réaliste, ses quêtes immersives et son mode photo détaillé en font l’un des meilleurs RPG médiévaux du moment.

Avec le modding officiel, le jeu va encore évoluer et proposer une expérience toujours plus riche. La communauté pourra laisser libre cours à son imagination, et les joueurs auront accès à une multitude de nouveaux contenus. Reste maintenant à voir quand cette fonctionnalité sera disponible. Une chose est sûre : l’attente en vaudra la peine. Espérons tout de même que ça ne soit pas trop long.

Source : Warhorse Studios