Kingdom Come: Deliverance 2 vient à peine de sortir et fait déjà un carton. Le RPG médiéval de Warhorse Studios a dépassé les 150 000 joueurs simultanés sur Steam. Les critiques sont élogieuses, avec 92 % d’évaluations positives. Mais un détail agace une partie de la communauté : le système de sauvegarde limité. Heureusement, les moddeurs ont déjà trouvé une solution.

Un système de sauvegarde contraignant sur Kingdom Come Deliverance 2

Dans Kingdom Come: Deliverance 2, impossible de sauvegarder à tout moment. Le jeu impose un système plus immersif mais aussi plus restrictif. De quoi déstabiliser de nombreux joueurs qui n'ont pas l'habitude des RPG réalistes de ce type.

Pour enregistrer sa progression, il faut boire un Savior Schnapps , une potion achetable en taverne ou fabriquée soi-même.

, une potion achetable en taverne ou fabriquée soi-même. L’option "Sauvegarder et quitter" existe, mais elle ne permet pas de reprendre immédiatement après une erreur ou un combat raté.

Ce choix de game design ajoute de la tension à Kingdom Come Deliverance 2 mais ne plaît pas à tout le monde. Certains joueurs apprécient le défi, d’autres trouvent cela frustrant. Et on peut le comprendre quand on sait à quel point le RPG peut être intransigeant avec les nouveaux.

Un mod pour sauvegarder quand on veut

Face aux critiques, un mod est déjà disponible. Baptisé "Unlimited Saving 2", il permet de sauvegarder à tout moment en appuyant sur F5. Derrière cette création, on retrouve EddieShoe, un moddeur déjà connu pour avoir proposé une solution similaire sur le premier Kingdom Come: Deliverance. Le mod est pratique, mais il faut l’utiliser avec précaution. Son créateur recommande de vérifier si le jeu autorise une sauvegarde avant de l’utiliser. Il est disponible ici.

Forcer une sauvegarde à un moment où le jeu l’interdit pourrait corrompre les fichiers. EddieShoe travaille sur une version plus stable, mais pour l’instant, il ne prend aucune responsabilité en cas de problème. Voir un mod aussi essentiel arriver si vite prouve une chose : la communauté de Kingdom Come: Deliverance 2 est très impliquée. Cela promet de belles choses pour la suite.

Source : Nexus