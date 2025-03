Kingdom Come Deliverance 2 continue de recevoir des améliorations officielles. Il y a quelques jours encore, on évoquait l’arrivée d’un gros patch, incluant notamment un système de barbier pour permettre aux joueurs d’apporter un peu plus de style à leur personnage principal. Au-delà de ces mises à jour, le jeu peut aussi compter sur le soutien infaillible de la communauté, toujours prête à l’améliorer grâce à divers mods et optimisations. C'est le cas cette fois ci.

Kingdom Come Deliverance 2 devient encore plus beau

Sorti il y a peu, Kingdom Come Deliverance 2 a connu un succès fulgurant, dépassant les deux millions de copies vendues en seulement deux semaines. Son moteur de jeu impressionne par sa fidélité historique et son réalisme, mais certains joueurs en voulaient encore plus, notamment en ce qui concerne l’illumination.

C’est là que la communauté Nexus Mods entre en scène. Un moddeur du site, nimbul, a d’abord publié un outil permettant de garder en mémoire certaines configurations graphiques, même après un changement de niveau. Grâce à cette amélioration, vktrfly a pu travailler sur l’éclairage global du jeu, apportant des effets de lumière plus naturels et immersifs.

Ce mod d’illumination apporte à Kingdom Come Deliverance 2 une nette amélioration à la gestion des lumières et des ombres, rendant l’environnement plus réaliste. Grâce à une réduction des fuites lumineuses, la lumière ne se propage plus de façon artificielle dans certaines zones, offrant un rendu plus naturel. De plus, l’augmentation du nombre de rebonds lumineux améliore l’éclairage des espaces sombres, comme les intérieurs peu éclairés et les forêts denses, renforçant ainsi l’immersion. Avec ces ajustements, l’univers de Kingdom Come: Deliverance 2 gagne en profondeur et en authenticité, accentuant encore plus son ambiance médiévale unique. Le tout est disponible sur Nexus.

Quel impact sur les performances ?

Comme toute amélioration graphique, ce mod demande plus de ressources. Le jeu étant déjà bien optimisé, les joueurs équipés de cartes graphiques récentes, comme les RTX 50, pourront en profiter sans trop de compromis. Ceux qui utilisent le mod DLSS Multi Frame Generation de PureDark, accessible via son Patreon, pourront également améliorer la fluidité du jeu tout en bénéficiant de ces nouvelles améliorations d’éclairage.

