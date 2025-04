Avis aux joueurs les plus courageux (ou les plus fous) : Kingdom Come Deliverance 2 passe à la vitesse supérieure. Comme prévu, Warhorse Studios déploie aujourd’hui, ce 15 avril 2025, un tout nouveau mode Hardcore. Un mode qui porte bien son nom. Ici, pas de pitié. Pas d’aide. Et surtout, pas de place pour l’erreur.

Un mode pensé pour souffrir… mais dans le bon sens pour Kingdom Come Deliverance 2

Avec cette mise à jour gratuite de Kingdom Come Deliverance 2, les développeurs veulent proposer une expérience encore plus immersive et réaliste. En lançant une partie en Hardcore, vous devrez commencer par un choix cruel : sélectionner 3 malus parmi 10 handicaps possibles.

Et certains sont franchement tordus. Par exemple, un mal de dos qui limite la charge que vous pouvez porter. Ou pire encore : du somnambulisme. Oui, votre personnage pourra se réveiller dans un endroit totalement aléatoire… parfois même dans des zones impossibles à atteindre autrement. Bref, chaque début de partie sera une aventure en soi.

Plus de carte, plus d’indications, débrouillez-vous

Mais le mode Hardcore de Kingdom Come Delvierance 2 ne s’arrête pas là. Warhorse Studios va encore plus loin en supprimant presque tous les repères habituels. En Hardcore, il n’y a plus de carte. Plus de marqueurs. Plus d’indices. Même les voyages rapides disparaissent. Il faudra observer le monde, repérer des éléments du décor et mémoriser les routes. Autrement dit, il faudra vraiment se débrouiller par soi-même. Et c’est exactement ce que recherchent les fans du genre.

Évidemment, ce mode ne s’adresse pas à tout le monde. Il est clairement pensé pour les joueurs qui connaissent déjà bien l’univers de Kingdom Come Deliverance 2. Mais pour ceux qui aiment les jeux exigeants, ce mode Hardcore a de quoi séduire. C’est l’occasion parfaite de redécouvrir la Bohême sous un autre angle. Plus authentique. Plus sauvage. Et beaucoup plus stressant.

D'autres changements avec le patch

Côté gameplay, plusieurs ajustements ont été effectués pour améliorer l’équilibre général de Kingdom Come 2. Les prix des herbes ont été revus pour éviter qu’ils ne dépassent leur prix d’achat initial. Un ajout cosmétique a également été fait : Henry peut maintenant arborer une coupe de cheveux entièrement rasée. Par ailleurs, un bug d’affichage d’ombres dans certaines conditions météorologiques a été corrigé.

Sur le plan technique, le patch corrige divers crashs récurrents, notamment liés à l’utilisation des dés en jeu et à l’installation massive de mods. Le modèle visuel de la couronne de fleurs a aussi été réparé. Plusieurs compétences qui posaient problème, comme Sagittarius, Salva ou Wildrider, fonctionnent désormais normalement, même après avoir été débloquées dans des versions antérieures du jeu.

Les joueurs Xbox bénéficient également d’un correctif spécifique : un souci empêchant le chargement de certaines sauvegardes liées à la Gold Edition ou au Season Pass a été réglé. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui avaient perdu l’accès à leur progression.

Enfin, deux quêtes ont reçu des correctifs ciblés. Dans Judgment Day, les comportements des PNJ ont été améliorés et l’animation de victoire s’affiche désormais correctement. Quant à The Jaunt, le personnage de Lord Semine ne reste plus bloqué après le combat d’entraînement.

Source : Warhorse Studio