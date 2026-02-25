Le mois de février est définitivement historique à bien des égards pour la licence populaire de Warhorse Studios. Il marque en effet la sortie il y a 8 ans du premier épisode, qui a d'ailleurs eu droit à une mise à niveau sur PS5 et Xbox Series il y a quelques jours, mais aussi celle l'année dernière de Kingdom Come Deliverance 2, qui a connu un énorme rayonnement à l'international. On a enfin appris tout récemment que le studio tchèque entend porter son bébé vers d'autres pâturages, par l'entremise de son directeur créatif.

Le Moyen-Âge de Kingdom Come Deliverance 2 va bientôt devenir encore plus réaliste

Grâce à Kingdom Come Deliverance 2, Warhorse Studios a pleinement pu donner corps à sa vision d'un RPG riche, avec une histoire trépidante, le tout dans une ambiance « simulation moyenâgeuse » qui a su conquérir son public. Ce notamment grâce à une meilleure maîtrise de son sujet et un budget plus conséquent pour se donner pleinement les moyens de ses ambitions. Des ambitions pour sa désormais célèbre franchise historique, le studio tchèque n'en manque d'ailleurs pas.

Martin Frývaldský, le président de Warhorse Studios a en effet confié dans une interview auprès de Czech Crunch que le directeur créatif de Kingdom Come Deliverance 2, Daniel Vávra, allait occuper un « nouveau rôle » à l'avenir, et pas des moindres : celui de « réalisateur d'une adaptation en film live-action ». Tandis que la franchise a déjà su se réinventer en investissant d'autres médias comme le tourisme ou les bandes-dessinées, voilà donc que la Bohême du 15ème siècle va aussi bientôt s'inviter au cinéma.

Ce changement de rôle est apparemment un choix mûrement réfléchi de la part du directeur créatif de Kingdom Come Deliverance 2, qui a déjà délivré « trois jeux à succès et souhaitait changer d'air depuis un moment », selon le président de Warhorse Studios. De ce fait, Daniel Vávra ne travaillera pas avec ses collègues sur le prochain jeu du studio, et il faudra attendre « quelques années » avant de voir cette adaptation en live-action des aventures d'Henry, voire d'autres personnages de la franchise, voir le jour.

© Deep Silver/Warhorse Studios

Source : Czech Crunch