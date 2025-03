Un mois après sa sortie, Kingdom Come: Deliverance 2 continue de séduire les joueurs. Avec plus de 2 millions de copies vendues, le RPG médiéval de Warhorse Studios connaît un beau succès. Mais comme tout jeu ambitieux, il n’est pas parfait. Bonne nouvelle : le studio prépare une mise à jour massive. Après cinq mois de travail, les développeurs annoncent plus de 1 000 corrections pour améliorer l’expérience.

Un patch en préparation depuis plusieurs mois pour Kingdom Come Deliverance 2

C’est Tobias Stolz-Zwilling, responsable des relations publiques chez Warhorse Studios, qui a confirmé l’information pour Kingdom Come Deliverance 2. Lors d’une interview, il a révélé que l’équipe travaille sur une mise à jour d’envergure, destinée à corriger une multitude de bugs. Pour l’instant, le détail des corrections n’a pas été communiqué. Mais avec un tel volume de travail, on peut s’attendre à des améliorations de stabilité, d’optimisation et de gameplay. On sait déjà qu'un barbier va être ajouté pour changer la pilosité d'Henry. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu de tout ceci dans l'image ci-dessous.

Avec un patch aussi conséquent, certains joueurs de Kingdom Come 2 espèrent aussi voir des ajouts ou des améliorations de qualité de vie. Warhorse Studios n’a rien confirmé à ce sujet, mais ce type de mise à jour inclut souvent des ajustements bienvenus. La question qui reste en suspens : quand sera-t-il disponible ? Pour l’instant, aucune date officielle n’a été annoncée. Mais vu l’ampleur du travail accompli, il ne devrait plus tarder.

Un RPG ambitieux qui continue de s’améliorer

Malgré quelques imperfections techniques, Kingdom Come: Deliverance 2 a su convaincre grâce à son réalisme historique et son gameplay immersif. Ce patch massif montre que Warhorse Studios prend en compte les retours des joueurs et veut peaufiner son jeu. Reste à voir si cette mise à jour suffira à corriger les problèmes les plus gênants et à rendre l’expérience encore plus agréable. En attendant, le RPG médieval est disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Source : Warhorse