Envie de récupérer plein de contenus gratuits pour le jeu du moment, Kingdom Come Deliverance 2 ? Il faut faire vite et on vous explique comment les obtenir.

Kingdom Come Deliverance 2 s'est bien imposé comme l'une des sorties jeux vidéo de février 2025 majeures. Depuis son lancement le 4 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, le jeu s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires. « Deux millions d'exemplaires en moins de deux semaines ! Un toast à vous tous pour avoir fait de KCD2 un triomphe ! » a annoncé avec fierté Warhorse Studios. Si vous faites partie de ces deux millions de preux chevaliers, alors vous allez pouvoir recevoir des contenus gratuits. Mais il va falloir donner un peu de votre temps pour réclamer ces cadeaux. Attention, c'est votre dernière chance !

Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom Come Deliverance 2 est déjà l'un des plus gros succès de l'année, mais tout n'est pas encore parfait. Si vous jouez avec les doublages français, vos oreilles ont peut-être saigné par moments. Le studio a conscience que certains d'entre eux sont décevants et a promis d'autres progrès pour début mars. Et ce n'est pas tout, si vous êtes sur PC, l'équipe a confirmé l'arrivée prochaine des outils de modding. En revanche, attention, car d'après les premiers informations, ce sera uniquement valable sur Steam.

Avant cette nouveauté d'ores et déjà très attendue, Kingdom Come Deliverance 2 veut vous récompenser avec une tonne de contenus gratuits, mais il faut faire très vite. Ces cadeaux sont offerts depuis la sortie et seront indisponibles à compter du mercredi 12 février 2025 à 00h29 (heure française). Comment faire pour les récupérer ? Il faudra lancer l'application Twitch, depuis n'importe quel plateforme, et regarder des livestreams de Kingdom Deliverance 2 durant 30 minutes à 4h30. En effet, en fonction de la durée, les contenus gratuits ne sont pas identiques.

Au programme de ces Twitch Drops, vous pourrez réclamer des manches, gantelets, bottes ou encore un bouclier. Avant de visionner des diffusions Kingdom Come Deliverance 2, en vous rendant sur la page dédiée, veillez bien à lier votre compte Twitch et le compte créé pour le jeu. Ensuite, vous recevrez une notification pour vous informer de l'obtention de tel ou tel contenu.

Waffenhock Warhorse (tunique) - 30 minutes de visionnage

Manches en brigandine - 1 heure de visionnage

Gantelets Warhorse - 1h30 de visionnage

Jambières en brigandine - 2 heures de visionnage

Bottes War-horse - 2h30 de visionnage

Caparaçon Warhorse - 3 heures de visionnage

Bouclier Warhorse - 3h30 de visionnage

Bassinet Warhorse - 4h de visionnage

Pourpoint Warhrose - 4h30 de visionnage

Source : Twitch.