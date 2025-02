Pour marquer la sortie tant attendue de Kingdom Come Deliverance 2, le titre se fend d'une grande campagne pour gagner des tonnes de contenus gratuits.

Sept ans après un premier opus marquant à plus d'un titre, quoiqu'imparfait, Kingdom Come Deliverance 2 se présente comme l'aboutissement de la formule RPG/simulation au Moyen-Âge si unique de Warhorse Studios. Le studio tchèque marque l'événement comme il se doit, en permettant à tout un chacun de récupérer de nombreux contenus gratuits à exhiber ensuite dans le jeu. Récapitulons tout cela ensemble, gentes dames et damoiseaux.

Kingdom Come Deliverance 2 se la joue grand seigneur avec moult contenus gratuits

Avec une semaine d'avance sur le programme, Kingdom Come Deliverance 2 est enfin sorti. Cela marque la fin d'un très long développement dans les forges de Warhrose Studios, afin d'offrir la formule la plus aboutie possible de son iconique RPG médiéval. Les réjouissances sont clairement de mise, tant pour les fans et de potentiels nouveaux chevaliers en herbe que pour le studio tchèque, qui n'est pas peu fier de son dernier bébé.

Histoire de marquer le coup en beauté, les célébrations prennent notamment la forme de contenus gratuits à récupérer via des Twitch Drops. Vous connaissez donc la musique : si le cœur vous en dit, vous pouvez regarder des streamers partenaires pendant une durée donnée afin d'obtenir les différents présents proposés par Warhorse Studios. Pour commencer, rendez-vous sur la page Twitch dédiée à Kingdom Come Deliverance 2, pour repérer quels streamers sont concernés, via la présence de la mention « Twitch Drops » dans le titre de leurs streams.

Ensuite, assurez-vous que votre compte Twitch et la plateforme sur laquelle vous possédez le jeu sont bien liées. Voici en tout cas une liste détaillée de ce que vous pouvez récupérer et ensuite exhiber dans votre propre partie de Kingdom Come Deliverance 2, en fonction du temps de visionnage :

Waffenhock Warhorse (tunique) - 30 minutes de visionnage

Manches en brigandine - 1 heure de visionnage

Gantelets Warhorse - 1h30 de visionnage

Jambières en brigandine - 2 heures de visionnage

Bottes Warhorse - 2h30 de visionnage

Caparaçon Warhorse - 3 heures de visionnage

Bouclier Warhorse - 3h30 de visionnage

Bassinet Warhorse - 4h de visionnage

Pourpoint Warhrose - 4h30 de visionnage

Vous disposerez ainsi d'une panoplie complète pour équiper ce bon vieux Henry de pied en cap, qui plus est aux couleurs de ses créateurs. Il est par ailleurs possible de cumuler ses heures de visionnage sur plusieurs jours, ou laisser tourner un stream partenaire en fond.

Source : Twitch