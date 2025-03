En bon seigneur, Kingdom Come Deliverance 2 se fend à nouveau de tout un tas de contenus gratuits à récupérer, mais cette fois de manière bien plus ludique.

Pour marquer le lancement proprement historique de Kingdom Come Deliverance 2 (près 2 millions de vente en moins d'un mois), Warhorse célébrait la chose avec divers contenus gratuits à récupérer via des campagnes Twitch Drops. Si celles-ci ne sont désormais plus actives, le studio tchèque a écouté les doléances de la communauté et propose maintenant de les obtenir directement en jeu, moyennant quelques étapes préliminaires et des petites quêtes à réaliser. Oyez oyez, nous vous détaillons tout cela, gentes dames et damoiseaux !

En quête de contenus gratuits à récupérer sur Kingdom Come Deliverance 2

Si vous avez raté le coche des contenus gratuits à récupérer via Twitch pour Kingdom Come Deliverance 2, vous avez maintenant l'occasion de vous remettre en selle, et en armure. Avant toute chose, il vous faut tout d'abord lier votre jeu au système de compte PROS, à retrouver notamment en passant par ce lien. Pour cela, voici les étapes à suivre :

Lancez le jeu

Rendez-vous dans la rubrique DLC & Extras dans le menu de démarrage

Sélectionnez l'option PROS - via un code QR ou le lien précédemment cité, vous serez renvoyé vers la page PROS

Vous devrez vous connecter ou créer un compte

Suivez les instructions affichées

Vous pourrez ainsi avoir accès aux contenus gratuits PROS cités ci-dessous. Afin de les récupérer sur Kingdom Come Deliverance 2, il vous faudra ensuite réaliser diverses petites quêtes, que nous vous présentons en détail ci-dessous et les différents éléments qu'elles débloquent.

Set d'armure Warhorse pour Kingdom Come Deliverance 2

« Une belle armure se mérite et n'est point donnée. Terminez ces quêtes pour débloquer différentes parties de ce set d'armure ».

Bassinet Warhorse - Collectez 50 plantes

- Collectez 50 plantes Waffenhock Warhorse (tunique) - Tuez 10 adversaires

- Tuez 10 adversaires Caparaçon Warhorse - Voyagez sur 30 km à cheval

- Voyagez sur 30 km à cheval Pourpoint Warhorse - Gagnez une partie de dés

- Gagnez une partie de dés Gantelets Warhorse - Forgez deux objets

- Forgez deux objets Jambières Warhorse - Tuez des adversaires avec trois armes différentes

- Tuez des adversaires avec trois armes différentes Bottes Warhorse - Réalisez 5 combos

- Réalisez 5 combos Bouclier Warhorse - Bloquez 50 attaques

© Warhorse Studios

Set d'armure Coupeur de Bourses pour Kingdom Come Deliverance 2

« Déplacez-vous incognito et frappez sans vous faire repérer avec le set d'armure Coupeur de Bourses. Restez dans l'ombre et complétez ces missions pour débloquer chaque pièce ».

Manches en brigandine - Fabriquez une potion

- Fabriquez une potion Gambison Coupeur de Bourses - Marchandez avec succès trois fois

- Marchandez avec succès trois fois Gants Coupeur de Bourses - Crochetez une serrure

- Crochetez une serrure Capuche Coupeur de Bourses - Pillez 10 adversaires

- Pillez 10 adversaires Braies Coupeur de Bourses - Sombrez dans l'ivresse

- Sombrez dans l'ivresse Chaussures Coupeur de Bourses - Volez 50 objets

© Warhorse Studios

Couronne de fleurs attirante

Impressionnez trois personnes pour débloquer cette couronne de fleurs dans Kingdom Come Deliverance 2. « Portez cette couronne et faites comprendre à vos opposants que, vous sentez certes bon les fleurs, mais vous vous battez comme un beau diable ! ».

© Warhorse Studios

Source : Site officiel de Kingdom Come Deliverance