Kingdom Come Deliverance 2 est enfin disponible, et si vous n’êtes pas encore convaincu, sachez que le RPG est une véritable claque graphique. La preuve en images avec cette vidéo impressionnante.

Kingdom Come Deliverance 2 continue d'occuper certains joueurs, mais certains passionnés vont encore plus loin. C’est le cas de la chaîne Digital Dreams, qui vient de publier une vidéo impressionnante du jeu, sublimé par une configuration ultra haut de gamme et une série de mods graphiques très poussés. Le résultat est tout simplement bluffant. Des paysages photoréalistes, en 8K à 60 images par seconde, qui montrent tout le potentiel visuel du jeu lorsqu’il est poussé à son maximum.

Une claque visuelle grâce à la RTX 5090 et ReShade pour Kingdom Come Deliverance 2

Dans cette vidéo, Kingdom Come Deliverance 2 prend une autre dimension. La lumière, les textures, les ombres… tout semble plus réaliste, plus vivant. Chaque décor devient une véritable carte postale, avec une finesse de détail qui donne presque l’illusion d’une vidéo filmée dans la réalité. Le rendu est possible grâce à la puissance de la carte graphique RTX 5090, combinée à un preset ReShade ultra travaillé. Le moteur CryEngine, déjà solide de base, est ici porté à un tout autre niveau.

Digital Dreams le prouve une fois de plus : le modding peut transformer l’expérience d’un jeu, même déjà très beau à la base comme Kingdom Come Deliverance 2. Grâce à une série d’ajustements techniques, l’environnement gagne en contraste, en netteté, en profondeur. Le tout sans casser l’identité visuelle du jeu. C’est une véritable démonstration de force technique, mais aussi une belle preuve que les joueurs passionnés ont le pouvoir d’aller encore plus loin dans l’immersion.

Un PC de rêve… pas à la portée de tous

Évidemment, pour obtenir un tel résultat sur le RPG, il faut une configuration monstrueuse. Processeur Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM DDR5, SSD ultra rapides, et bien sûr, la toute dernière RTX 5090. Le tout accompagné d’un écran 8K et d’un système de refroidissement liquide. Si vous cherchez à voir jusqu’où Kingdom Come Deliverance 2 peut aller sur le plan graphique, cette vidéo est un must. Elle montre ce que le jeu peut devenir entre de bonnes mains, avec un peu (beaucoup) de matériel et quelques bons presets.

Source : Digital Dream