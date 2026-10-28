Après Rockstar Games pour GTA 6 ou encore Gears of War E-Day, c'est au tour de Warhorse, le studio tchèque derrière la franchise Kingdom Come Deliverance, de rapporté avoir été victime d'une dangereuse cyberattaque qui aurait visé tant les systèmes de l'entreprise que ses données. L'enquête est en cours pour déterminer l'ampleur des dégâts de cet assaut numérique.

Quelle est la teneur de la cyberattaque qui a frappé le studio derrière Kingdom Come Deliverance ?

Il y a quelques heures, le studio derrière Kingdom Come Deliverance a fait l'objet d'une cyberattaque d'envergure, qu'il a reconnu via un communiqué sur son site officiel. « À l'attention de nos joueurs et amis, nous sommes navrés de confirmer que Warhorse Studios a été la cible d’une cyberattaque. Nous travaillons avec des experts en cybersécurité afin de sécuriser nos systèmes, d’enquêter sur l’incident et d’en évaluer l’ampleur. L’attaque a impliqué un accès non autorisé aux systèmes de l’entreprise, ainsi qu’à ses données. Nous nous coordonnons avec les autorités compétentes alors que l’enquête se poursuit », indique le communiqué en question.

Martin Frývaldský, PDG du studio derrière Kingdom Come Deliverance, complète le communiqué concernant la cyberattaque qui a frappé l'entreprise tchèque en ces termes : « C'est un incident très grave pour Warhorse Studios et pour toutes les personnes concernées. Notre priorité immédiate est de sécuriser nos systèmes, d’évaluer l’ampleur réelle de la faille et de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos employés, nos partenaires et notre communauté. Nous mobilisons les ressources requises pour faire face à cette situation et communiquerons des informations complémentaires dès que nous serons en mesure de le faire de manière responsable ».

© Deep Silver / Warhorse Studios.

Quelles conséquences pour le studio et ses clients ?

Comme indiqué par le PDG du studio derrière Kingdom Come Deliverance, l'entreprise mène à l'heure où nous écrivons ces lignes l'enquête sur les conséquences potentielles de cette cyberattaque. Pour l'heure, les organisateurs de ladite attaque n'ont visiblement pas montré signe de vie pour indiquer qu'ils sont en possession de données potentiellement compromettantes.

Généralement, de telles cyberattaques ciblant les données d'une entreprise aboutissent en une demande de rançon, au risque de faire fuiter lesdites données piratées. En l'occurrence, on sait que le studio derrière Kingdom Come Deliverance travaillait à la fois sur un nouveau jeu au sein de la licence, mais surtout sur un RPG en monde ouvert dans l'univers du Seigneur des Anneaux. De plus amples informations à ce sujet pourraient littéralement valoir leur pesant de groschen, de même que les données sensibles d'employés du studio.

Reste également à voir si cette cyberattaque a pu également mettre en danger les données des clients du studio derrière Kingdom Come Deliverance, au-delà de celles de ses employés. Pour l'heure, le mystère reste entier le temps que l'entreprise mène son enquête.

Source : Site officiel de Warhorse Studios