Avant l’excellente licence Horizon, le studio Guerrilla était réputé pour une autre franchise à succès chez PlayStation : Killzone. La série a enchaîné les succès. Des FPS explosifs et redoutables d'efficacité. Au lancement de la PS4, l’excellent Killzone : Shadow Fall, quatrième épisode principal, nous mettait une mandale technique pour l’époque en plus de s’imposer comme l’un de meilleur jeu d’action du moment. Mais depuis que la belle rousse et ses machines sont arrivées, Killzone a disparu… pour le moment en tout cas.

Une licence « emblématique » comme Killzone mériterait bien un grand retour non ?

Un retour de Killzone est-il possible ? Aucune idée ! Guerrilla ne semble pas vraiment enclin à se relancer dans l’aventure. Le studio continue pour le moment à développer sa licence Horizon qui accueillera prochainement de nouveaux jeux. Toutefois, pour l’ancien compositeur de la licence, Joris de Man, la licence aurait tout intérêt à revenir. Au moins les trois premiers jeux de la franchise en tout cas.

Interrogé sur le sujet par Videogamer, l’artiste déclare que voir revenir la trilogie originelle en version remastérisée aurait du sens tant la licence est emblématique. « Je ne sais pas si ça se fera un jour. J'espère que oui » déclare-t-il avant d’ajouter que Killzone est « une franchise emblématique ». Pour lui, « une version remastérisée [des trois premiers jeux] aurait du succès », bien qu’il tempère en affirmant qu’il ne peut pas parler à la place de Guerrilla et qu’il faut aussi « prendre en compte les sensibilités et l’évolution des attentes du public ». Chose plus facile à dire qu’à faire en ce moment, c’est assez volatile.

Killzone Shadow Fall, c'était il y a 11 ans déjà ?

Il y a de la place pour les FPS solo / coop à vocation narrative et non pas forcément multi

Comme en témoigne Joris de Man, il existe des pétitions de fans pour demander un retour de la licence Killzone. Il est vrai que beaucoup aimeraient retrouver la franchise. Il est aussi vrai que les FPS solo ne sont plus aussi nombreux qu’à une époque. Le genre étant désormais souvent associé au multijoueus et/ou au compétitif. Pourtant, il y a un créneau à prendre. On a pu voir que plusieurs titres comme Wolfenstein, DOOM ou même la campagne solo de Call of Duty Black Ops 6 avaient de solides arguments et ont plutôt bien fonctionné. Sur la scène indé également, les FPS solo, qu’il soit fast FPS ou plus traditionnel, fonctionnent bien. Reste à voir sur Guerrilla et Sony pense qu’un jour Killzone pourrait retrouver sa place parmi les grandes licences PlayStation. Que ce soit par le biais d’une version remastérisée ou, rêvons un peu, d'un tout nouveau jeu.