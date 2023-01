En 1988 nous pouvions découvrir un incroyable nanar traduit en français par Les Clowns tueurs venus d'ailleurs. Tout un programme dans lequel de terrifiants clowns débarquent d'un vaisseau spatial pour semer la terreur dans une ville. Pire que tout, en plus de tuer, ils sont anthropophages. 35 ans plus tard, on peut découvrir une adaptation en jeu vidéo façon horreur qui porte le nom de Killer Klowns from Outer Space soit le titre du film dans sa version américaine lors de sa sortie. Malgré son aspect horrifique on est tout de même bien loin d'un Dead Space ou d'un The Callisto Protocol dans son sérieux. Nous sommes ici plus volontiers dans le pastiche ce qui fait d'ailleurs grandement hommage au film des années 80.

Killer Klowns from Outer Space , la vidéo ubesque

Jouable en coopératif façon Back 4 Blood et en multijoueur, le jeu nous laisse le choix soit d'incarner des habitants de la ville de Crescent Cove qui doivent lutter pour leurs vies soit au contraire directement les Klowns (le nom de la race alien) qui doivent "récolter" des humains. Et ça tombe bien car la vidéo du jour se concentre justement sur les 5 classes clownesque.

On peut y découvrir les classes Rapster, Tank, Fighter, Scout et Tracker. Ce sont les personnages qui sont visibles dans le film, à l'identique et dans le moindre détail. Pour ceux qui auraient pu louper la première bande annonce, on vous conseille tout de même d'y jeter un œil. Pour les autres voici le design original des films, pas mal non ? :

Une certaine vision de l'horreur

Sans date de sortie pour le moment, on sait simplement que ce Killer Klowns from Outer Space est prévu pour sortir en 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Les plus impatieents pourront s'inscrire à la bêta fermée.