Il va falloir prendre son mal en patience avant de toucher du bout des doigts Kerbal Space Program 2. En effet le jeu de simulation/conception de fusée va prendre du retard pour son envol. Et c'est Nate Simpson, Directeur Creatif du jeu qui l'explique dans la vidéo ci-dessus.

Bonjour à tous, c'est Nate Simpson, directeur créatif de Kerbal Space Program 2. Nous avons pris la difficile décision d'avancer la date de sortie de KSP 2, qui sera désormais lancé début 2023 sur PC, avec une sortie sur console plus tard dans l'année.

Nous construisons un jeu d'une énorme complexité technologique, et nous prenons ce temps supplémentaire pour nous assurer que nous atteignons la qualité et le niveau de polissage qu'il mérite. Nous restons concentrés sur le fait de nous assurer que KSP2 fonctionne bien sur une variété de matériel, qu'il a des graphismes étonnants et qu'il est riche en contenu. Nous avons construit une équipe spectaculaire chez Intercept Games - une équipe qui comprend, comme mentionné précédemment, des membres clés de l'équipe de développement derrière le Kerbal Space Program original. Nous avons la combinaison parfaite de développeurs expérimentés, passionnés et compétents pour réaliser pleinement le potentiel ambitieux de ce jeu.

Nous sommes à jamais reconnaissants à la communauté Kerbal Space Program de nous avoir accompagnés dans cette aventure, et nous apprécions votre soutien continu alors que nous nous dirigeons vers la ligne d'arrivée. Nous avons hâte que tout le monde joue au jeu, et nous continuerons à partager plus d'informations avec vous dans les mois à venir.