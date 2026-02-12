Pour l’ouverture de son State of Play, PlayStation a frappé fort avec l’annonce surprise de Kena Scars of Kosmora, la suite du jeu d’action-aventure d’Embar Lab sorti en 2021.

C’est le grand jour pour les fans de PlayStation. Après Xbox et Nintendo, c’est en effet au tour de la firme japonaise de prendre la parole avec une nouvelle édition de son State of Play, la première de 2026. Et pour l’occasion, elle a décidé de frapper fort d’entrée de jeu. Car en ouverture de cette grosse conférence de près d’une heure, nous avons en effet eu droit à l’annonce surprise et inédite de Kena Scars of Kosmora, la suite de Kena Bridge of Spirits sorti en 2021. De quoi ravir les fans de l’œuvre d’Ember Lab, qui s’annonce encore plus ambitieuse.

Kena 2 s’annonce en ouverture du State of Play

Dans Kena Scars of Kosmora, les joueurs pourront retrouver une héroïne plus âgée, mais aussi et surtout désormais reconnue en tant que guide spirituelle. Dans l’espoir de trouver des réponses à la souffrance qu’elle endure depuis toujours, elle se rendra alors sur l’île mystérieuse de Kosmora, qui regorge de secrets enfouis issus d’un passé tragique. Un passé qui abritera différentes cultures, mais aussi de nombreux dangers.

À l’instar de Kena Bridge of Spirits, l’on peut donc d’ores et déjà s’attendre à de nombreux combats plutôt ardus, que l’on pourra affronter avec des compétences et capacités inédites. « Nous avons ajouté un nouveau gameplay élémentaire pour apporter stratégie et profondeur face aux menaces de Kosmora » explique notamment Ember Lab à ce sujet. « Ces nouvelles compétences de combat, ces infusions éléments et l’utilisation de vos compagnons spirituels seront essentiels pour surmonter des rencontres difficiles et des combats de boss équipes ».

Bien sûr, le trailer diffusé à l’occasion de ce State of Play n’a fait toutefois qu’effleurer la surface pour Kena Scars of Kosmora, qui a encore beaucoup de choses à nous dévoiler. Des choses qui ne devraient pas mettre trop longtemps à arriver, puisque la sortie du jeu est d’ores et déjà confirmée pour 2026 sur PS5 et PC. Rendez-vous dans les prochains mois, donc, pour découvrir la suite de cette magnifique licence signée Ember Lab.

Source : PlayStation Blog