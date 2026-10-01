Kena 2 Scars of Kosmora vient de faire une annonce surprise qui va malheureusement décevoir, mais c'est pour la bonne cause. Le studio se montre même particulièrement rassurant.

Depuis son annonce et sa première présentation en février 2026, Kena 2 Scars of Kosmora n'a pas vraiment donné de nouvelles. Le jeu ne s'est même pas montré lors des grands évènements de l'année comme la Gamescom 2026 ou encore les derniers State of Play de PlayStation. Et il y avait certainement une raison à cela puisque le jeu vient d'annoncer son report à 2027 à la surprise générale, lui qui n'avait d'ailleurs pas de date de sortie précise, si ce n'est qu'il était attendu cette année.

Kena 2 Scars of Kosmora est repoussé à 2027

Kena ne fera pas face à GTA 6 fin novembre et ne sortira même pas en 2026. Par l'intermédiaire d'un article sur le blog PlayStation, le studio Ember Lab a annoncé avoir décidé de repousser Kena Scars of Kosmora à 2027, sans nous donner de date précise là non plus.

Si les plus impatients seront forcément déçus de ne pas pouvoir jouer au jeu sur PS5 et PC à la fin de l'année en cours, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour autant. Le studio explique avoir pris cette décision après avoir mûrement réfléchi, avec pour objectif d'offrir la meilleure expérience qui soit. Histoire de ne pas ramener qu'une mauvaise nouvelle, Ember Lab en a profité pour donner de nouveaux détails sur ce qui nous attend dans cette suite qui promet d'aller bien plus loin que le précédent opus.

Dans cette nouvelle aventure, Kena sera en quête de réponses pour explorer plus en profondeur ses talents de Guide Spirituel. Elle sera alors poussée à voyager sur une vaste île pour en découvrir tous les secrets. Le jeu sera donc bien plus ouvert que par le passé et l'on pourra même compter sur un loup cristallin qui nous accompagnera et pourra nous servir de monture en plus d'être un allié de poids en combat.