Alors qu’il vient tout juste d’accueillir sa saison 2, Kaiju no 8 confirme aujourd’hui sa date de sortie au format jeu vidéo. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas à attendre très longtemps avant de pouvoir en profiter.

Après avoir acquis une solide réputation en tant que manga, Kaiju no 8 a vu sa popularité exploser l’année dernière grâce à son apparition au format anime, dans une adaptation signée Production I.G. Très attendue par les fans, la saison 2 du shōnen de Naoya Matsumoto a d’ailleurs été ajoutée au catalogue de Crunchyroll le mois dernier, à l’issue d’une première saison couronnée de succès. Et les choses ne vont pas s’arrêter là, puisque Kaiju no 8 va également avoir droit à une adaptation au format jeu vidéo, dont la date de sortie est désormais connue.

Akatsuki Games, les développeurs du jeu, viennent en effet d’annoncer la bonne nouvelle : Kaiju no 8 The Game débarquera officiellement sur PC, iOS et Android à compter du 31 août prochain. Disponible au format free-to-play, ce RPG décrit comme étant « simple à jouer » promet alors aux fans de l’anime « de nombreux combats intenses et acharnés entre les Force japonaises de Défense anti-kaiju et les kaiju gigantesques causant des cataclysmes », mis en scène au travers d’un système au tour par tour décrit comme intuitif et riche en possibilités stratégiques.

« Le coup spécial du Kaiju no 8, les lames de Sôshirô Hoshina, la hache de Kikoru Shinomiya, etc. retrouvez toutes ces animations reproduites dans le jeu à travers des graphismes ultra performants et d'une qualité irréprochable ! » peut-on notamment lire sur la page Steam du jeu, qui annonce également la possibilité de revivre l’intrigue de l’anime avec un casting exceptionnel. Mais ce n’est pas tout, puisque le jeu s’accompagnera également d’un mode histoire « révélant le côté caché des personnages », ainsi que du contenu original exclusif au titre.

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Akatsuki Games confirme également la prise en charge de nombreuses langues pour le titre, qui bénéficiera ainsi bel et bien d’une traduction française. De quoi rassurer les fans donc, qui pourront profiter de cette nouvelle aventure dans les meilleures conditions possibles. Dommage que le dernier trailer de Kaiju no 8, lui, n’ait pas eu la chance d’être traduit. Car à moins de parler couramment le japonais, vous devrez alors vous contenter des images pour avoir un aperçu de ce qui vous attendra dès le 31 juillet prochain.

Source : Gematsu