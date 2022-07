Jurassic World Primal Ops est un nouveau jeu d’action mobile qui se déroule dans l’univers de Jurassic World. Le tout est maintenant disponible gratuitement sur les appareils Android et iOS. Le jeu mobile reprend un peu la base du scénario de Jurassic World : Le Monde d'après pour son contexte.

Un dresseur de dinosaure comme personnage

Les joueurs vont pouvoir jouer le rôle d'un dresseur pour se battre aux côtés de dinosaures sauvés et ainsi vaincre leurs ennemis, à savoir notamment des braconniers (comme dans le film), des mercenaires et des laboratoires véreux. Le titre propose évidemment une multitude de dinosaures et des compétences différentes pour terminer les missions.

Les joueurs pourront également trouver des œufs de dinosaures et des brins d’ADN à travers le monde, pour améliorer les dinosaures. Un peu à la manière d'un certain Jurassic World Evolution. la vidéo ci-dessus pourra vous donner un bon aperçu de ce qu'il est possible de faire. Il ne faut pas attendre à un jeu AAA mais au moins le titre à le mérite d'être gratuit.

Jurassic World et la collection de dinosaures

Du coté des dinosaures on peut retrouver une belle liste de spécimens de la saga dont le Pteranodon, le Stegosaure, le Triceratops et bien évidemment le Velociraptor et le T.Rex.

Jason Millena, directeur créatif sénior chez Behaviour Interactive avait déclaré lors de l'annonce du jeu :