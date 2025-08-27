Jurassic World n’a pas fini de faire parler. Après le gros succès du dernier film au cinéma, le prochain jeu vend du rêve avec de toutes nouvelles images qui donnent clairement envie.

Annoncé pour le 21 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, Jurassic World Evolution 3 continue de se dévoiler à travers une série de vidéos thématiques. Après avoir présenté ses dinosaures et ses nouveautés en matière de gestion sociale, le jeu de Frontier Developments met aujourd’hui l’accent sur la personnalisation des parcs dans un trailer dédié intitulé « Building Your Parks ».

Jurassic World en met plein la vue

Ce nouvel épisode mise sur une liberté accrue. Dans Jurassic World Evolution 2, les joueurs pouvaient déjà concevoir des enclos et aménager des zones d’accueil, mais les options restaient limitées. Désormais, Frontier insiste sur la modularité : chaque bâtiment, chaque allée et chaque élément décoratif peut être ajusté avec précision. L’idée est de permettre aux gestionnaires de créer un parc véritablement unique, plutôt qu’une succession de structures imposées. Un peu à la façon de Planet Zoo finalement.

Le trailer montre comment la topographie peut être remodelée pour s’adapter aux besoins du parc. Collines, rivières artificielles, zones boisées ou plages aménagées deviennent autant d’outils pour façonner un cadre qui mette en valeur les dinosaures. Cette liberté ne se limite pas à l’esthétique : elle influence aussi la gestion, puisque certaines espèces nécessitent des environnements précis pour prospérer.

Auriez-vous projeté de mettre des dinosaures dans votre parc à dinosaures ?

Au-delà des bâtiments scientifiques et touristiques, le jeu intègre de nombreux éléments de décoration. Lanternes, panneaux, terrasses, boutiques ou zones de repos permettent de donner une identité propre à chaque parc. Frontier insiste sur cette approche créative, qui devrait séduire autant les passionnés de gestion que les amateurs de sandbox. L’objectif est clair : donner au joueur l’impression d’être un véritable architecte de parc à dinosaures dans ce nouveau Jurassic World.

Avec ce nouveau focus, Jurassic World Evolution 3 confirme qu’il ne se contente pas d’ajouter quelques espèces de plus à son catalogue. Le jeu entend enrichir son gameplay de gestion et proposer une expérience plus profonde que ses prédécesseurs. Le rendez-vous est fixé au 21 octobre 2025. Une date que les fans de dinosaures ont sans doute déjà notée dans leur calendrier.

Source : Frontier