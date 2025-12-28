Les joueurs de Jurassic World Evolution 3 peuvent dès maintenant récupérer du contenu gratuit, mais il ne reste plus beaucoup de temps ! Si vous ne voulez pas passer à côté, c'est le moment !

Avis aux joueurs de Jurassic World Evolution 3, il est encore temps de récupérer quelques cadeaux. Du contenu gratuit qui sera parfait pour embellir votre parc à dinosaures, ou plutôt les équipes en charge du bon fonctionnement de ce dernier et de la protection des visiteurs et animaux.

Du contenu gratuit pour ceux qui ne veulent plus dépenser sans compter

Jurassic World Evolution 3 est disponible depuis le 21 octobre 2025 sur consoles et PC. C'est le dernier opus en date de la célèbre licence de jeux de gestion développée par le studio Frontier, réputé pour ses jeux extrêmement généreux comme Planet Coaster ou encore Planet Zoo. Reprenant dans les grandes lignes tout ce qui a fait le succès des deux précédents épisodes, Jurassic World Evolution 3 ajoute énormément de nouveautés, notamment créatives. Les outils de terraformation sont désormais très poussés, avec la possibilité de créer des environnements bien plus naturels que par le passé, et de nombreuses options de personnalisations sont désormais offertes. On peut par exemple ajouter de nombreuses décorations, mais aussi customiser ses bâtiments ou ses unités de soutien comme les vétérinaires ou encore les agents de maintenance et de surveillance.

Et justement, si le jeu comporte pas mal de possibilités, il existe aussi quelques skins exclusifs à débloquer. Comme pour beaucoup de jeux désormais, Jurassic World Evolution 3 propose en ce moment même une campagne de drops sur Twitch. L'occasion pour les joueurs, ou futurs acquéreurs du jeu, de gagner des objets cosmétiques gratuitement simplement en regardant un streamer jouer. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur Twitch et de vous y connecter (ou de vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait). Ensuite, il suffira de rechercher un streamer en train de jouer à Jurassic World Evolution 3, et de le regarder un certain moment pour gagner automatiquement des récompenses, dont voici la liste.

Liste des Twitch Drops de Jurassic World Evolution 3 :

30 minutes et récupérez : Purple Ranger Helicopter

1 heure et récupérez : Purple Ranger Truck

1 heure 30 minutes : Purple Tour Vehicle

2 heures et récupérez : Purple ATV

Liste des contenus gratuits offerts.

À noter que cette campagne est disponible jusqu'au 6 janvier 2026 seulement. Une fois les objets dans votre inventaire Twitch, vous pourrez les récupérer en connectant tout simplement votre compte Twitch à Jurassic World Evolution 3 par le biais de votre compte Frontier. Pas de panique, toutes les étapes sont expliquées noir sur blanc sur les sites officiels. Voici la marche à suivre :