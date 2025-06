La communication autour de Jurassic World Evolution 3 avait plutôt bien démarré lors de son annonce au Summer Game Fest 2025. Pourtant, quelques jours plus tard, c’est une toute autre forme de préhistoire que le jeu de gestion a ravivé : celle des polémiques sur l’intelligence artificielle. Au cœur du débat, l’utilisation d’IA générative pour créer les portraits des scientifiques du jeu...

Une décision qui a suscité la controverse sur Jurassic World Evolution 3

L’information avait été discrètement glissée sur la page Steam de Jurassic World Evolution 3, les portraits des personnages scientifiques avaient été générés par intelligence artificielle. Si cette pratique devient de plus en plus courante dans le jeu vidéo, notamment pour du contenu secondaire ou des tâches répétitives, elle reste extrêmement sensible dès lors qu’elle touche à la création artistique. Et dans ce cas précis, une partie de la communauté n’a pas mâché ses mots.

Très rapidement, plusieurs messages ont fleuri sur les forums de discussion de Jurassic World Evolution 3, notamment sur Steam. Certains joueurs ont exprimé leur consternation face à ce qu’ils perçoivent comme une forme de paresse créative, voire de mépris envers les artistes. Un commentaire, particulièrement virulent, dénonçait une “absence totale de conscience” de la part du studio, accusé de “se prostituer devant la machine à laver de l’IA”.

Un recul assumé par Frontier Developments

La réaction de Frontier ne s’est pas faite attendre indéfiniment pour Jurassic World Evolution 3. 17 jours après le début de la polémique, les développeurs ont publié un court message officiel sur Steam, annonçant que l’IA générative ne serait finalement pas utilisée pour les portraits des scientifiques. Une décision sobrement formulée, mais lourde de signification.

Car même si cet aspect visuel n’était qu’un détail mineur dans l’ensemble du jeu Jurassic World Evolution 3, il cristallisait un débat plus large, qui dépasse largement les frontières du parc de dinosaures. Entre recherche d’efficacité, réduction des coûts et respect de la création humaine, la place de l’intelligence artificielle dans les jeux vidéo soulève de vraies questions éthiques et créatives. Et clairement, personne n'en voulait sur le prochain de gestion. Une bonne chose.

