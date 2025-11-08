Jurassic World Evolution 3 fait une belle surprise à ses joueurs avec plusieurs contenus gratuits accessibles à tout le monde. Et le mieux, c’est qu’il n’y a même pas besoin de se prendre la tête pour en profiter.

Le parc a rouvert ses portes et les dinosaures sont de retour. Sorti récemment, Jurassic World Evolution 3 profite de son lancement pour offrir à la communauté une série de récompenses exclusives via les Twitch Drops. Frontier Developments invite ainsi les joueurs à suivre des streams du jeu pour débloquer des véhicules aux couleurs inédites.

Plein de contenus gratuits pour Jurassic World Evolution 3

Jusqu'au 18 novembre à 14h59 (heure française), Frontier propose une série de Twitch Drops pour les fans du jeu de gestion préhistorique. En regardant des streams officiels ou des créateurs partenaires, vous pourrez débloquer quatre véhicules exclusifs aux couleurs violettes

Les amateurs de personnalisation vont être ravis. En participant à l’événement, il est possible de récupérer quatre véhicules entièrement redessinés dans une teinte violette du plus bel effet. On y retrouve le Ranger Helicopter, le Ranger Truck, le Tour Vehicle et le ATV, tous disponibles dans une version “Purple” exclusive à cette campagne. Ces ajouts n’ont aucun impact sur le gameplay de Jurassic World Evolution 3, mais apportent une touche d’originalité à votre parc. C’est aussi une manière amusante d’afficher votre participation à l’événement tout en donnant un look plus unique à vos équipes.

Le principe est simple. Pour participer, il suffit de lier votre compte Twitch à votre compte Frontier (celui utilisé pour Jurassic World Evolution 3). Ensuite, rendez-vous sur une chaîne partenaire diffusant le jeu en direct pendant la période de l’événement.

Voici la marche à suivre :

Regardez 30 minutes pour débloquer le Purple Ranger Helicopter .

pour débloquer le . Regardez 1 heure pour obtenir le Purple Ranger Truck .

pour obtenir le . Regardez 1h30 pour débloquer le Purple Tour Vehicle .

pour débloquer le . Regardez 2 heures au total pour recevoir le Purple ATV.

Il est important de noter que la progression ne se cumule que sur un seul stream à la fois. Vous pouvez suivre l’avancement et récupérer vos récompenses directement sur la page d’inventaire Twitch Drops. Ces récompenses sont purement cosmétiques, mais elles ajoutent une touche de style aux missions du jeu. Et pour les fans de Jurassic World Evolution, c’est aussi un bon prétexte pour redécouvrir la série.

Source : Twitch