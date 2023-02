Si Jurassic World Aftermath n'est pas nouveau en soi puisque aussi disponible sur Oculus et PSVR premier du nom, il va s'offrir une édition sur le PSVR 2. Le très attendu casque de réalité virtuelle de Sony. Notons d'ailleurs que la dite version devrait profiter des avantages du casque. Comme ça, pas de jaloux. Mais Jurassic World Aftermath qu'est ce que c'est ?

Les fans de Jurassic (Park) World auront aussi de quoi s'amuser sur PlayStation

Pour ceux qui ne connaissent pas il s'agit d'un titre d'aventure qui se déroule entre Jurassic World et Jurassic World : Fallen Kingdom. Le volcan n'a donc pas encore eu le droit à son éruption et l'ancien parc est encore debout. Du moins ce qu'il en reste. Ayant atterri en catastrophe sur Isla Nublar, le joueur se retrouve piégé dans un centre de recherche abandonné lorsque sa mission de récupération d'informations précieuses tourne au désastre. Comme toujours avec la saga pourrait t-on dire. Vous allez donc devoir non seulement échapper au T-rex mais aussi à d'autres menaces comme les fameux raptors et autres joyeusetés avec de trop nombreuses dents.

Une édition spéciale ?

Gros point fort, la narration est entièrement doublée, avec l'actrice Laura Bailey et l'acteur Jeff Goldblum qui incarne le très charismatique professeur Ian Malcolm. Spécialiste de la théorie du chaos. Pour ce qui est des spécificités du PSVR 2 vous pouvez en avoir un aperçu dans la nouvelle bande annonce ci-dessus. Les développeurs parlent notamment de nouveaux effets 3D audio, un très bon point pour l'immersion.

Enfin si vous possédez déjà la version pour PlayStationVR de ce jeu, vous pouvez obtenir la version numérique pour PlayStation VR2 sans frais supplémentaires et sans avoir besoin de l'acheter à nouveau. Fort heureusement. Le jeu est disponible actuellement pour 29 euros sur PlayStation.