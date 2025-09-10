Si la franchise Jurassic Park avait déjà une aura, avec Jurassic World on est monté d’un cran. Le dernier en date, Jurassic World Renaissance, a cartonné, même s'il a fait moins bien que les volets précédents, et l’on est déjà en train de parler de la suite. Vous vous doutiez bien qu’avec un tel engouement, ça n’allait pas s’arrêter aussi vite !

Un Jurassic World 5 déjà en chantier ? C'est bien possible

Chacun trouvera certainement à redire sur les quatre derniers films de la licence, plus globalement sur tous ceux qui succèdent le premier en fait. Certains aiment, d’autres n’aiment pas du tout, mais en l’état, tout le monde sera forcé d’admettre que chaque film est un succès retentissant au cinéma. Nostalgie et divertissement pop-corn font visiblement bon ménage et Jurassic World ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Depuis la résurrection de la licence en 2015 par Colin Trevorrow, tous les films sont milliardaire, à l’exception de Renaissance qui le loupe de peu avec ses quelques 850 millions récoltés, ce qui fait tout de lui le 5e plus gros succès de la franchise, juste derrière Jurassic World : Le Monde d’Après (1,001 milliard) et Jurassic Park (1,101 milliard).

C’est donc en toute logique que l’on se questionne sur la suite des festivités puisqu’il paraît invraisemblable que cela s’arrête maintenant. D’après Daniel Richtman (ou Daniel RPK) généralement bien informé sur ce qu’il se passe dans le milieu, un Jurassic World 5 est déjà en chantier et la star Scarlet Johanson serait prête a rempiler dans son rôle de mercenaire au sang-froid à toute épreuve. On ne sait pas en revanche si le réalisateur Gareth Edwards (Star Wars Rogue One, Godzilla 2014), rempilera pour ce nouveau volet ni même si Mahershala Ali ou encore Jonathan Bailey seront de retour eux aussi.

Source : Daniel RPK