Frontier Developments continue de faire monter la pression autour de Jurassic World Evolution 3. Après une première présentation prometteuse, le studio dévoile aujourd’hui une nouvelle bande-annonce centrée sur une espèce inédite : le Lokiceratops. Un dinosaure aussi majestueux que redoutable, qui promet d’ajouter du caractère à votre parc.

Un herbivore... mais pas trop gentil non plus dans Jurassic World Evolution 3

Le Lokiceratops de Jurassic World Evolution 3 tire son nom de Loki, le dieu nordique bien connu pour ses cornes. Et pour cause : ce dinosaure possède deux longues cornes recourbées et un plumage coloré qui ne passe pas inaperçu. Mais derrière son allure presque élégante, il cache un tempérament bien trempé. Très sociable avec les autres herbivores, il aime vivre en groupe. Il préfère les zones humides, avec un peu de végétation et surtout beaucoup d’espace. C’est indispensable pour qu’il se sente bien… et évite de s’énerver.

Car oui, le Lokiceratops peut se montrer très territorial dans Jurassic World Evolution 3. S’il se sent menacé ou à l’étroit, il défendra son espace sans hésiter. Notamment lorsqu’il s’agit de protéger ses petits. Autant dire qu’il faudra lui offrir les bonnes conditions pour éviter les mauvaises surprises.

Un avant-goût des défis de gestion à venir

Avec ce nouveau dinosaure, Frontier donne un bon aperçu de la richesse comportementale attendue dans Jurassic World Evolution 3. Le jeu proposera plus de 80 sous-espèces, chacune avec ses propres besoins et réactions. Le Lokiceratops en est un parfait exemple : il demande à la fois de la compagnie, de la tranquillité, de l’espace et un environnement spécifique. Autant de paramètres à prendre en compte pour maintenir un équilibre dans votre parc. Et comme chaque espèce aura ses préférences, ses rivalités et ses risques potentiels, les gestionnaires en herbe devront redoubler d’attention pour éviter les conflits.

Bonne nouvelle : vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour tester tout ça. Jurassic World Evolution 3 sortira le 21 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Avec cette suite, Frontier promet une expérience plus immersive, plus stratégique et encore plus vivante. Entre les interactions sociales, la reproduction, la défense du territoire et la cohabitation entre espèces, la gestion de votre parc ne sera clairement pas de tout repos.

Source : Frontier