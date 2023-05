Jurassic Park est une énorme licence. Malgré tout à part des jeux LEGO et quelques titres à l'image de Jurassic World Evolution , les fans n'ont pas eu grand chose pour s'amuser. À l'inverse de la franchise Star Wars qui enchaine les sorties à l'image du très récent Star Wars Jedi Survivor. Dans ce contexte, à quoi pourrait ressembler un jeu Jurassic Park d'aventure digne de ce nom en 2023 ? Voici une démo bluffante qui en donne un bel aperçu.

Jurassic Park, le jeu vidéo que les fans méritent

Une nouvelle fois on doit ce formidable travail au vidéaste TeaserPlay qui avait déjà proposé un contenu similaire pour The Mandalorian. Il s'agit d'une démo qui tourne sous le très beau moteur Unreal Engine et qui permet d'admirer une exploration dans une forêt proche de ce que l'on peut voir dans le dernier film Jurassic World. Du coté des espèces on peut voir outre des insectes géants, des raptors, un brachiosaure et bien entendu un tyrannosaurus rex. Comme le précise son créateur, il n'est pas si absurde d'imaginer un jeu Open World Jurassic Park quand on sait à quel point la franchise est toujours aussi populaire. Surtout que le film (peu importe lequel) se prête très bien au genre, avec sa dose d'exploration, d'action et de suspens.

D'autant que les titres d'aventure sont plutôt rares depuis de nombreuses années si ce n'est un certain Jurassic World Aftermath qui se présente surtout comme une expérience en réalité virtuelle plutôt qu'un véritable jeu vidéo. Si vous cherchez de la qualité avec la franchise on vous conseille plutôt de vous tourner vers les pépites du passé comme Le Monde perdu de 1997 sur PlayStation 1. Si vous aimez les bugs (et l'humour) par contre vous pouvez expérimenter Jurassic Park : Trespasser de 1998.

Jurassic Park et Jurassic World, c'est quoi la suite ?

Depuis la sortie de JW3 le 26 octobre 2022, les infos sont maigres sur les futurs projets Jurassic Park, une rumeur laisse entendre que la licence pourrait revenir sous une forme ou une autre mais pour l'instant il n'y a rien de concret. Ni en long métrage ni en série ni même en jeux vidéo. Et c'est bien dommage.