Jurassic Park: Survival risque bien de frapper le cœur des fans de plein fouet, à en juger par cette nouvelle vidéo qui donne quelques infos croustillantes. Un futur carton ?

Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus eu de nouvelles. Depuis son annonce en décembre 2023, Jurassic Park: Survival se faisait discret. Mais Saber Interactive et Universal viennent enfin de partager une nouvelle vidéo. Pas un trailer classique, mais un making-of qui permet de mieux comprendre les ambitions du projet.

Recréer Isla Nublar dans les moindres détails pour Jurassic Park Survival

L’objectif est simple dans ce jeu Jurassic Park : plonger les joueurs dans le décor culte du premier film de Spielberg. Les développeurs travaillent directement avec Universal pour reconstituer chaque élément du parc. Les bâtiments, les paysages tropicaux et surtout les dinosaures ont été recréés avec un soin particulier. Les équipes insistent notamment sur l’animation des créatures, pensée pour être à la fois réaliste et fidèle à l’imaginaire du film.

On découvre aussi l’héroïne du jeu Jurassic Park, la docteure Maya Joshi. C’est à travers ses yeux que l’on vivra l’aventure, en première personne. Perdue sur Isla Nublar, elle devra compter sur la discrétion, la débrouille et quelques outils de survie pour espérer échapper aux prédateurs.

Premiers extraits de gameplay

La vidéo montre rapidement ce que donnera le gameplay de Jurassic Park Surival. On aperçoit Maya utiliser une carte et une boussole pour s’orienter. Un indicateur sonore apparaît aussi à l’écran, révélant à quel point ses pas ou ses gestes attirent l’attention. C’est un détail, mais il donne immédiatement le ton : la moindre erreur peut se payer très cher. Façon Alien Isolation. Tout cela reste encore en pré-alpha, donc loin de la version finale. Mais même à ce stade, l’atmosphère fonctionne déjà. La jungle est oppressante, et chaque rugissement lointain fait monter la tension.

Certains joueurs trouveront peut-être frustrant de n’avoir que quelques secondes de gameplay. Pourtant, cette vidéo rassure : le projet avance, même si aucune date de sortie n’a encore été annoncée. L’attente sera longue, mais l’idée de se retrouver coincé sur Isla Nublar, avec pour seule mission de survivre, suffit à maintenir l’excitation intacte. Si le jeu parvient à tenir ses promesses, Jurassic Park: Survival pourrait bien devenir l’expérience de survie horrifique que les fans de dinosaures attendaient depuis des années.

Source : Universal Product