Ça s'enchaîne du côté de l'univers Jurassic Park en 2025 ! Alors qu'un nouveau film est en salle depuis début juillet, de belles nouveautés se présagent sur le plan vidéoludique. En effet, le prochain jeu de gestion de parc s'est récemment officialisé, tandis que Survival, le jeu de survie, est toujours aussi attendu. Ce dernier aurait justement une surprise imminente à partager.

Jurassic Park Survival pourrait dévoiler de nouvelles images

Si la sortie du dernier film Jurassic World vous a déçu, alors une grosse nouvelle pourrait réconforter votre cœur de fan. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau jeu est en préparation au sein de la franchise. Sous-titré « Survival », celui-ci prendra place au lendemain des événements du premier long-métrage de 1993. Se déroulant sur Isla Nublar, il mettra l'accent sur la survie pour une expérience intense !

Qui plus est, le père de la franchise, Steven Spielberg en personne, avait eu de bons mots pour ce Jurassic Park Survival. Au printemps dernier, il avait donné des nouvelles du tournage, se montrant très enthousiaste à l'idée d'en dévoiler davantage sur cette œuvre inédite.

Et des choses à préciser, il y en a encore beaucoup pour Jurassic Park Survival. D'ailleurs, on se serait attendu à le voir lors des conférences du Summer Game Fest. Finalement, il n'en fut rien et le mystère reste encore entier sur certains détails, notamment sa date de sortie. Mais, gardez espoir de le voir bientôt !

En effet, Saber Interactive prévoit de faire une annonce ce mardi 22 juillet, à 15 heures précises. Le rendez-vous a été donné il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, accompagné d'un extrait vidéo. Il n'est pas garanti qu'il s'agisse de quelque chose concernant Jurassic Park Survival, mais l'ambiance horrifique pourrait coller à un jeu de survie. D'autant plus qu'à la même date, la fiche SteamDB du jeu a été actualisée. Serait-ce un signe ?

Si rien par rapport à Jurassic Park Survival ne venait à sortir aujourd'hui, nous aurions encore une occasion de le voir. Il n'est pas exclu qu'il fasse une apparition à l'occasion de la Gamescom, au moins d'août prochain. Ce serait alors une belle vitrine pour le jeu de Saber Interactive.