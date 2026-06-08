Jurassic Park Survival ne s'est pas montré pendant le Summer Game Fest, mais on a tout de même pu avoir des nouvelles du jeu grâce au PDG du studio qui s'est montré hyper rassurant.

Grand absent des conférences ayant eu lieu pendant la période estivale du Summer Game Fest, Jurassic Park Survival était pourtant l'un des favoris. Beaucoup attendent fermement cette nouvelle adaptation prometteuse qui s'est finalement fait voler la vedette lors du State of Play par The Lost Wilds, un concurrent qui s'en inspire grandement. Le jeu de Saber n'a pas donné de nouvelles, mais le PDG du studio a finalement pris la parole et s'est montré rassurant.

Le PDG de Saber donne des nouvelles de Jurassic Park Survival

Ce n'est pas parce que l'on ne voit pas certains jeux qu'ils sont complètement morts ou abandonnés. Jurassic Park Survival va très bien, c'est Matt Karch, le PDG de Saber, lui-même qui le dit. Le développement se poursuit et le jeu est en excellente forme comme il l'explique dans les colonnes de Game File : « Je suis heureux de dire que Jurassic Park Survival est en plein développement et semble très prometteur » a-t-il déclaré. Malheureusement, nous n'aurons pas mieux. Pas de nouvelles informations concernant le jeu en lui-même, ni même de visuels. Matt Karch s'est contenté de se montrer rassurant et n'a même pas pu donner de véritable explication à tout ce silence autour de la licence.

Silence radio pour la licence, que s'est-il passé ?

Il s'avère en effet que la franchise Jurassic Park a subi un petit passage à vide. Déjà sur les réseaux sociaux où le compte officiel, normalement actif, s'est muré dans le silence sans prévenir. Même chose du côté de Frontier qui sort normalement un nouveau dinosaure gratuit chaque mois pour Jurassic Park Evolution 3 et qui n'a pas pu le faire au mois d'avril, arguant que c'était une décision indépendante de sa propre volonté. Matt Karch a également affirmé à Game File que Jurassic Park devrait aussi être présent dans la bande-annonce du jeu stuntman lors de sa présentation au State of Play. Le jeu propose en effet de participer aux cascades de nombreux films réels d'Universal et Jurassic Park en fait partie, sauf que Saber a reçu l'ordre de ne pas le dévoiler lors du montage de la bande-annonce.

Problème de droit d'auteur ?Problème de droit d'auteur ? Conflit interne ? L'information n'a pas été donnée, Karch lui-même a affirmé ne pas savoir ce qu'il s'était passé. Cependant désormais le silence est rompu, la licence peut refaire parler d'elle un peu partout, mais ce n'est pas pour autant que l'on aura de vraies nouvelles de Jurassic Park Survival. Pour ça, il faudra certainement attendre encore quelques semaines, peut-être à l'occasion de la Gamescom 2026 en août, le prochain gros rendez-vous de l'année.

Source : Game File