Annoncé pour la première fois en 2023, Jurassic Park Survival, développé par Saber Interactive (World War Z, Space Marine 2), s'est depuis montré relativement discret. La perspective de jouer à un équivalent d'Alien Isolation dans le cultissime parc de dinosaures avait cela dit de quoi faire rêver les fans. Après des rumeurs d'annulation heureusement infondées, le jeu redonne officiellement des signes de vie, et les choses se précisent un peu plus à son sujet.

Jurassic Park Survival redonne d'encourageants signes de vie

Alors que Jurassic World Rebirth arrivera cet été en salles, Saber Interactive prévoit en principe de faire d'une pierre deux coups pour les fans de la franchise, puisque Jurassic Park Survival est, aux dernières nouvelles, toujours attendu courant 2025. Ceci étant dit, le titre se montre assez timide en annonces officielles depuis sa toute première présentation en 2023. Il y a quelques heures, John Melchior (Universal) partageait cependant de nouveaux détails encourageants à son sujet sur son compte LinkedIn personnel.

« Je suis extrêmement excité de partager que nous travaillons dur sur Jurassic Park Survival. Nous venons tout juste de terminer une autre session de performance capture, avec de plus amples nouvelles à venir plus tard dans l'année. On veut prendre tout le temps nécessaire pour offrir la meilleure expérience possible à nos fans. Nous avons vraiment 'dépensé sans compter' ! ». On appréciera naturellement l'habile clin d'œil à ce cher John Hammond dans le légendaire premier film de l'emblématique saga par Steven Spielberg.

Jurassic Park Survival devrait donc bientôt ressortir de l'ombre avec une nouvelle annonce officielle. Gageons que nous pourrions revoir le célèbre parc à dinosaures sous une lumière bien plus sinistre lors du Summer Game Fest 2025, qui se tiendra pour rappel début juin. À noter ceci dit que, si le jeu en est encore aux phases de performance capture, son développement pourrait être moins avancé qu'escompté, et qu'une sortie courant 2025 ne serait finalement pas garantie. L'avenir nous confirmera cependant tout cela. Le premier parc ne s'est cela dit pas construit en un jour. De plus, compte tenu de l'énorme engouement autour du titre, il est plus rassurant de voir que les équipes souhaitent prendre leur temps pour offrir à Jurassic Park Survival toutes les chances de réussir.

© John Melchior sur LinkedIn

Source : John Melchior sur LinkedIn