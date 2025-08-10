Alors que Jurassic World Renaissance est encore dans nos salles obscures, la franchise Jurassic Park refait parler d’elle, mais en jeux vidéo cette fois. On attend d’ailleurs de pied ferme deux grosses nouveautés dans les mois qui viennent avec le jeu de gestion Jurassic World Evolution 3, par Frontier, ainsi que le jeu de survie ultra prometteur Jurassic Park Survival par Saber Interactive. Mais avant ça, la licence va atterrir dans un autre jeu vidéo par le biais d’un crossover que l’on n’avait clairement pas vu venir et qui va vous rappeler Jurassic Park 3.

La licence Jurassic Park et Jurassic World seront misent à l'honneur dans un jeu inattendu

À défaut de pouvoir se balader dans la jungle, pourquoi ne pas la survoler et même photographier les dinosaures en liberté depuis le ciel ? Les plus courageux poseront peut-être le pied à terre pour quelque cliché supplémentaire, mais ce sera à leur risque et péril. Oui, la licence arrive dans Microsoft Flight Simulator avec le DLC Jurassic World Archipelago qui, comme son nom l’indique, va vous permettre de survoler les îles principales de l’archipel des Cinq Morts dont Isla Nublar et Isla Sorna.

Pour s’y rendre rapidement, il faudra partir du Costa Rica qui fera peau neuve dans la foulée avec de nouveaux environnements détaillés à l’aéroport de Juan Santamaria et à la marina de la baie d’Herradura. L'archipel des Cinq Morts propose pas moins de six pistes d'atterrissage et d’une douzaine d’héliports. On suppose que certaines infrastructures seront visibles depuis le ciel puisque plusieurs espèces de dinosaures ont été confirmées.

Un DLC qui dépense sans compter

Plus que de survoler les îles, il sera possible d'apercevoir des dinos ! Il sera ainsi possible de découvrir le brachiosaure, l'apatosaure, le dimorphodon, le mosasaure, le ptéranodon, le galliminus ou encore le stégosaure, le vélociraptor et le fameux tyrannosaure. D’autres dinosaures sont également en préparation, mais sont encore tenus secrets. On espère bien revoir les tricératops ou encore les spinosaures, dinosaure alpha de Jurassic Park 3 et énormes menaces de Jurassic World Renaissance. Et pourquoi pas quelques monstres du Dro Wu et ses confrères tant qu’on y est.

A celà s'ajoutera de nouvelle activité comme le transports de VIP ou encore la prise en charge de touriste pour faire le tour des îles. En espérant que ça se termine mieux que dans Jurassic Park 3... Le DLC Jurassic World Archipelago de Microsoft Flight Simulator n’a pas encore de date de sortie, mais serait prévue pour paraître d’ici la fin du mois d'août ou début septembre. On devrait donc en apprendre davantage dans les prochains jours.