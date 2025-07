À l’approche de la sortie de Jurassic World Evolution 3, prévue pour le 21 octobre, Frontier continue de lever le voile sur les nouveautés majeures du jeu. Dans une nouvelle vidéo de présentation, le studio britannique s’attarde cette fois sur la mécanique la plus attendue par les fans : l’élevage de dinosaures. Bien plus qu’un simple ajout cosmétique, ce système introduit des mécaniques complexes de gestion familiale et une nouvelle dimension à la construction des parcs. Du vrai Jurassic Park...

Du grand Jurassic Park

Jusqu’ici, les deux premiers opus reposaient principalement sur la capture, le clonage et la gestion de dinosaures adultes. Mais Jurassic World Evolution 3 veut aller plus loin, en proposant une reproduction naturelle encadrée par des conditions bien précises : il faudra des sites de nidification adaptés, un taux de fertilité optimal, et du personnel scientifique qualifié pour espérer voir naître les premiers bébés dinos.

Le studio avait déjà évoqué la transmission génétique entre parents et progéniture, mais cette nouvelle vidéo précise comment l’arrivée de ces jeunes spécimens bouleverse la dynamique du parc. Il ne s’agit pas seulement de faire naître des dinosaures miniatures dans Jurassic World : il faudra aussi veiller à leur bien-être pour garantir leur survie… et celle de la satisfaction des visiteurs.

Priorité aux petits… pour le bonheur des grands

Une fois les juvéniles introduits dans leur enclos dans Jurassic World Evolution 3, leur présence modifie les interactions au sein même des familles. L’un des points cruciaux révélés par Frontier est que les besoins des bébés peuvent différer de ceux de leurs parents. Et tant que les plus jeunes ne sont pas comblés, les adultes resteront stressés, voire agressifs. En d’autres termes : impossible d’avoir une famille épanouie sans prendre soin des petits en priorité.

Cela se traduit par des aménagements spécifiques. Par exemple, certains dinosaures juvéniles auront besoin de mangeoires plus basses, accessibles à leur taille. D’autres devront être isolés de certains mâles trop dominants ou menaçants. Ces ajustements sont essentiels si vous espérez voir vos jeunes dinos grandir dans de bonnes conditions, et devenir à leur tour des stars du parc.

L’aspect comportemental fait aussi un bond en avant. Chaque espèce juvénile adoptera un comportement propre dans Jurassic World Evolution 3 : certains resteront systématiquement collés à leurs parents, formant un véritable groupe familial visible à l’œil nu. D’autres, plus indépendants, pourront intégrer une forme de « mentalité de troupeau » et interagir avec des congénères de leur espèce. Plus surprenant encore, certains jeunes dinos seront assez confiants pour s’aventurer auprès d’espèces totalement différentes. Une liberté qui promet des scènes inédites… mais qui nécessitera aussi une surveillance accrue.

Source : Frontier