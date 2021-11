Les héros de l'édition japonaise ne le savent que trop bien : certains carrières au sein du Weekly Shōnen Jump peuvent s'avérer plus courtes que d'autres. Malgré la franche camaraderie qui s'affiche dans Jump Force, le crossover de Bandai Namco s'apprête à tirer sa révérence.

Dans sa grande tradition de capitaliser sur la synergie des forces en présences, l'éditeur japonais profitait ainsi du 50ème anniversaire du mythique magazine de prépublication pour sortir Jump Force, un concentré des héros ayant écrit quelques unes de ses plus belles pages. Mais voilà : un casting pareil coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Trois ans après sa sortie initiale, le jeu de combat un peu fourre-tout tirera donc sa révérence.

Chapitre 519

Sortez les mouchoirs et faites couler vos plus belles larmes de Crocodile (celui de One Piece, CQFD) : Bandai Namco annonce aujourd'hui la déprogrammation de Jump Force pour le 8 février prochain, soit près de trois ans jour pour jour après sa sortie japonaise.

Sur son site officiel, l'éditeur détaille sa décision :

Tout le monde chez Bandai Namco Entertainment tient à remercier sincèrement tous les joueurs de Jump Force pour leurs années de soutien. Aujourd'hui, nous annonçons la fin de la disponibilité du jeu dans sa version numérique. Le jeu Jump Force, ses DLC et l'achat de devises virtuelles ne seront plus accessibles à partir du 8 février 2022 à 2 heures du matin en Europe.

Afin qu'il n'y ait pas de jaloux, toutes les versions (PC, PS4, Switch et Xbox One) sont concernées. Mais ce n'est pas tout, puisque les serveurs fermeront le 25 août à 7 heures du matin chez nous, et les jours de nos héros au sang chaud sont donc comptés. Bandai Namco détaille ainsi la liste des contenus qui seront rendus aussi inaccessibles qu'Akira Toriyama :

Connexion au lobby multijoueur

Événements en ligne

Fonctionnalités de clans

Consultation du tableau d'affichage

Consultation des classements

Accès au guichet des récompenses

Boutique en ligne

Boutique premium

Match en ligne classés

Il ne restera donc plus que les matchs hors-ligne et les rencontres non-classées pour maintenir en vie l'héritage de Jump Force. Mais en aurez-vous vraiment envie ? Au vu du verdict sans appel de notre birthday boy maison, rien n'est moins sûr...

Pour ceux qui souhaitent tout de même œuvrer à la conservation du patrimoine vidéoludique, rappelons que Jump Force est disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One, et en ligne jusqu'au 8 février 2022. Comment dit-on déjà ? Ah oui : matta ne !