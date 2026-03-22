Alors que la saison 3 de Jujutsu Kaisen est sur le point de s'achever, les fans ont déjà de bonnes raisons de se réjouir. L'année vous réserve encore des surprises.

Après la conclusion du manga Jujutsu Kaisen, l'œuvre de Gege Akutami n'a pas encore tiré sa révérence. L'histoire du conflit entre exorcistes et fléaux se poursuit encore à l'écran grâce au studio Mappa. La saison 3 de l'anime est d'ailleurs en cours de diffusion, le final étant prévu pour le 26 mars prochain. Il faudra ensuite patienter pour découvrir la suite de la série. Cela dit, l'équipe d'animation ne vous laissera pas bien longtemps sans nouvelle, c'est dit.

Jujutsu Kaisen prépare une surprise après la saison 3

La Traque meurtrière bat encore son plein dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Jeudi prochain, les fans découvriront le dénouement de cette première partie de l'arc. Mais qui sait combien de temps il faudra attendre avant de découvrir la deuxième partie ? Compte tenu de l'importance de ce segment de l'histoire, le studio MAPPA y accordera certainement une attention toute particulière.

Pour autant, MAPPA ne compte pas vous laisser trop longtemps sans nouvelle de l'anime. Le studio fêtera les 15 ans de sa fondation dans moins de 3 mois. Et il souhaite célébrer l'événement en beauté. Il prépare un événement autour de ses plus grandes adaptations. Tous les titres n'ont pas été dévoilés, mais certains sont déjà confirmés. C'est donc sûr maintenant, vous aurez des nouvelles de Jujutsu Kaisen en juin prochain !

En plus de cela, les fans de Chainsaw Man et du nouveau phénomène Hell's Paradise pourront aussi se tenir prêts. D'autres anime du studio MAPPA devraient être au rendez-vous. Pour l'heure, la nature des informations communiquées est encore floue. Mais ce pourrait être l'occasion d'avoir des indices sur la saison 4 de Jujutsu Kaisen par exemple. En tout cas, nous serons à l'affut dans les prochaines semaines, attendez impatiemment le 11 juin 2026 qui marquera donc les 15 ans de ce studio de renom.