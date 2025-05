Le nouveau jeu du créateur de BioShock, Judas, aurait dû arriver avant le mois de mars 2025. Pourtant, cela fait maintenant plus d’un an que la communication autour du titre est au point mort.

Vous souvenez vous de Judas ? Non, on ne parle ni de la figure religieuse, ni de la chanson de Lady Gaga, mais bien d’un jeu vidéo. Vous savez, celui du papa de BioShock, Ken Levine, dont l’annonce remonte déjà aux Game Awards 2022 ? Vous l’aviez oublié ? Il est difficile de vous en vouloir, car on ne peut pas dire que la communication autour du titre soit très prolifique. La preuve, il apparaît que le jeu a été victime d’un report en interne, et personne ne semble s’en être rendu compte.

Judas devrait normalement être déjà sorti

En février 2023, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, avait en effet indiqué lors d’un rapport trimestriel que la compagnie prévoyait de sortir pas moins de 87 jeux d’ici le mois de mars 2025. À cette occasion, il avait d'ailleurs confirmé que Judas était l’un d’entre eux. Et visiblement, il était plutôt confiant vis-à-vis de ce planning. Mais nous voilà désormais un mois après la date fatidique, toujours sans la moindre nouvelle du jeu.

Autant dire, donc, que nous avons bel et bien affaire à un cas de report interne. Car le fait est qu’en dehors des déclarations de Zelnick, aucune date de sortie n’avait été communiquée par le studio. Il faut dire aussi que ce dernier semble faire face à un développement quelque peu chaotique. C’est en tout cas ce qu’avait révélé le journaliste Jason Schreier il y a quelques années, dans un rapport indiquant que le management de Ken Levine serait à l’origine de plusieurs burn-out chez les développeurs.

Bientôt de nouvelles infos pour le jeu ?

La grande question, désormais, est donc de savoir si nous aurons prochainement l’occasion de réentendre parler du titre. Car depuis sa dernière apparition lors d’un State of Play début 2024, on peut dire que c’est le calme plat. Cela étant, avec les conférences estivales qui approchent , nous ne sommes pas à l’abri du retour de Judas dans l’actualité. Après tout, maintenant que GTA 6 a été reporté, il y a peut-être une place à prendre dans le calendrier de Take-Two pour cette fin d’année 2025.