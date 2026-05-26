L'attente risque de se prolonger encore un moment pour la prochaine production de cette figure phare de l'industrie du jeu vidéo, connu pour BioShock et Dark Project.

Quand on sait que le directeur d'une licence aussi culte que BioShock prépare un nouveau projet, ça éveille forcément l'intérêt. 13 ans après son dernier jeu comme réalisateur, Ken Levine prépare enfin son retour avec un titre qui semble vraiment prometteur. Du nom de Judas, il a en tout cas fait forte impression au moment de son annonce... il y a déjà 4 ans. Or, le récent bilan financier de l'éditeur Take-Two nous laisse présager une sortie encore lointaine.

Une fenêtre de sortie qui se précise pour Judas ?

Lors des Game Awards 2022, Ghost Story Games, qui prenait la relève d'Irrational Games dans l'escarcelle de Take-Two Interactive, annonçait son premier jeu. C'est un certain Judas, réalisé par Ken Levine, le patron du studio. Bien mystérieux, le projet avait alors des airs de BioShock 4 avant l'heure. Sauf que, 4 ans plus tard, tout le monde se demande où il est passé.

Take-Two n'a cependant pas oublié ce nouveau jeu. Judas a dernièrement été évoqué lors de son traditionnel appel avec ses actionnaires. Si cela a de quoi rassurer sur l'avancement du projet en coulisses, un détail risque de chiffonner les fans. En effet, le premier jeu de Ghost Story Games est certes voué à devenir l'une des « nouvelles licences principales » chez l'éditeur, il ne faut pas s'attendre à la découvrir trop vite.

Le rapports aux investisseurs a été l'occasion pour Take-Two d'évoquer ses projets pour le nouvel exercice financier. Ainsi, d'ici au mois de mars 2027, l'éditeur prévoit évidemment d'accompagner la sortie de GTA 6, mais a aussi en tête de publier « 2 jeux mobiles, 3 jeux de sports que sont NBA 2K27, PGA Tour 2K27 et WWE 2K27, et un portage ». Pas de Judas au programme, donc.

Et pour cause, Ken Levine et ses équipes seraient amenées à terminer Judas pour l'une des deux années fiscales à suivre. En effet, le successeur de BioShock est attendu entre mars 2027 et 2029 chez Take-Two. Pour l'heure, il s'agit encore d'une projection. Ce n'est pas garanti que nous mettions concrètement la main dessus d'ici à 3 ans. Mais en tout cas, nous avons enfin une fenêtre de sortie qui se précise, même si elle reste lointaine. En reste l'impression des joueurs, qui y voient là « encore un jeu annoncé beaucoup trop tôt »1.



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