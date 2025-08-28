Après un an de silence, Judas ressort enfin de l’ombre pour nous donner des nouvelles de son développement et nous présenter l’une de ses principales mécaniques de jeu.

Si tout s’était passé comme prévu, Judas, le nouveau jeu du créateur de BioShock, aurait normalement dû être entre nos mains depuis plusieurs mois maintenant. Pour des raisons que l’on ignore, le titre a cependant manqué sa fenêtre de sortie, en plus d’être aux abonnés absents des dernières conférences comme la Summer Game Fest ou l’Opening Night Live. Mais rassurez-vous : le développement de Judas continue bel et bien de suivre son cours, et Ghost Story Games nous donne aujourd’hui de ses nouvelles avec une petite surprise à la clé.

Judas nous donne enfin de ses nouvelles

En effet, après plus d’un an de silence de la part du studio, Ken Levine a finalement pris la parole pour faire le point sur la situation. « On sait, on sait… nous sommes restés silencieux pendant un certain temps » commence-t-il alors par déclarer sur le site officiel de Judas. Et la raison à cela est simple : « Il faut beaucoup de temps et d’énergie pour créer des supports marketing comme des bandes-annonces, et nous essayons de concentrer tous nos efforts sur la finalisation de Judas » révèle le créateur.

Bien conscient qu’il est toutefois important de garder le contact avec la communauté, Levine a donc décidé de lancer une série de journaux de développeurs dont le premier numéro, publié hier, nous donne notamment plus de détails sur l’une des principales mécaniques du jeu : la « Méchanceté ». « La Méchanceté est une mécanique centrale de Judas. Quand vous jouez à BioShock ou à BioShock Infinite, le méchant sera toujours le méchant. […] Dans Judas, vos actions attireront les membres du Big 3 vers vous en tant qu’amis ».

« Mais ignorez suffisamment l’un d’entre eux, et il deviendra un méchant. À partir de là, il aura accès à une nouvelle série de pouvoirs lui permettant de subvertir vos actions et vos objectifs » précise Levine. Car comme cela avait déjà pu être confirmé par le passé, c’est là toute l’originalité de Judas : entretenez vos relations avec les membres du Big 3 et ils vous aideront, délaissez-les ou trahissez-les et ils vous le feront payer en vous mettant des bâtons dans les roues. En d’autres termes, toutes nos actions auront des conséquences inattendues.

Dans ce jeu, toutes vos actions comptent

Comme le confie le créateur, cette mécanique, fort prometteuse au demeurant, lui a été inspirée par le fameux système Nemesis de La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor. Développé par Monolith Productions, ce dernier avait alors impressionné par son gameplay émergeant, dans lequel toutes les actions du joueur avaient un impact sur ses relations avec les PNJ, quels qu’ils soient. La différence avec Judas, cependant, c’est que le titre de Ghost Story a pour objectif d’approfondir davantage encore cette mécanique pour renforcer les liens du joueur avec les autres.

« Dans Judas, vous allez apprendre à connaître intimement ces personnages. Nous voulons que la perte de l’un d’entre eux soit ressentie comme la perte d’un ami. Nous voulons jouer avec cette dynamique, et nous voulons que ce choix soit très difficile » assure Levine. « Les Big 3 se disputeront vos faveurs et votre attention. Ils peuvent vous soudoyer, vous sauver au combat, dire du mal des autres personnages et partager leurs secrets les plus sombres avec vous. Mais en fin de compte, c’est à vous de décider à qui vous faites confiance ou non ».

Ainsi, contrairement à BioShock Infinite où le joueur connaissait par exemple tout d’Elizabeth sans que celle-ci ne sache quoi que ce soit de lui, Judas proposera quant à lui une sorte de relation à double sens. « Les Big 3 vous observent lorsque vous jouez, et ils ont non seulement des sentiments sur la façon dont vous abordez le combat, le piratage ou le craft, mais aussi et surtout sur vos interactions avec les deux autres personnages ». Et c’est en ce sens que Judas pourra alors constamment s’adapter aux actions du joueur tout au long de l’aventure.

Maintenant, une grande question demeure : quand sortira Judas ? Malheureusement, le studio n’est pas encore prêt à révéler cette information. « Comme vous le savez, les dates de sortie ont tendance à glisser, et nous aimerions éviter d’avoir à changer la date après l’avoir annoncée » confie Levine. Il va donc pour l’instant falloir continuer à prendre son mal en patience. Mais à défaut d’avoir obtenu cette information, nous avons tout de même eu droit à un magnifique key art du jeu (voir ci-dessus), visiblement bourré de détails intéressants… À vos analyses !

Source : Ghost Story Games