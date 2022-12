Non ce n'est pas Bioshock 4, mais Judas. Voici le nouveau jeu du créateur du Bioshock qui va plaire aux fans de la licence.

Les Game Awards 2022 enchaînent les World Premieres. La cérémonie annuelle a réussi à garder de belles surprises au chaud cette année. Personne ne s’y attendait et pourtant, Ken Levine, directeur créatif et papa de Bioshock, a enfin annoncé son nouveau jeu. Voici Judas, un FPS qui est clairement dans la veine de son premier bébé. Ça promet.

Judas, le nouveau jeu du créateur de Bioshock

Le petit cœur des fans s’est emballé, mais non ce n’était pas Bioshock 4. L’apparition du logo Judas a sans doute fait quelques déçus, mais la ressemblance avec la licence cultissime n’est pas anodine. Ken Levine, directeur créatif qui a donné vie à Rapture, nous a concocté un tout nouveau projet qui va reprendre tous les codes et les mécaniques qui ont fait la réputation de ses jeux. Chaos ambiant, propagande, dystopie, société décadente, gameplay à base de pouvoirs aux plasmides et toniques, moralité douteuse, les fans seront en terrain familier.

L’histoire de Judas prend place dans un vaisseau spatial qui se désintègre. Vous êtes le mystérieux et troublé Judas. Votre seul moyen de survivre est de créer ou de briser des alliances avec vos pires ennemis. Allez-vous travailler ensemble pour fixer ce que vous avez cassé ou allez-vous tout laissé être réduit en cendres ? Ce nouveau Bioshock-like n’a pas de date de sortie, mais il est prévu sur PS5, Xbox Series X, PC via Steam et l’Epic Games Store.