Les nouvelles sont rares au sujet de Judas, le prochain projet du créateur de BioShock. Des informations toutes fraîches viennent cependant de paraître, et devraient rendre les fans encore plus impatients.

Les fans de BioShock n'ont peut-être pas eu grand chose à se mettre sous la dent ces dernières années mais une chose est sûre : ils ont faim. La série n'a pas accueilli de nouvel épisode depuis la sortie de BioShock Infinite en 2013 et la fermeture d'Irrational Games il y a quelques années. Plusieurs de ses artistes et développeurs sont depuis partis travailler sur d'autres projets, passant pour certains du côté de l'indépendance. Le plus connu d'entre eux est sans doute le directeur créatif Ken Levine, qui a fondé son propre studio Ghost Story Games et s'apprête à sortir Judas, son premier jeu.

Un développement chaotique pour le fils spirituel de BioShock

Si on prend ici la peine de présenter à nouveau les grandes lignes du projet, c'est parce que Ken Levine et son équipe ont été plutôt avares en informations depuis l'annonce de Judas. Le projet a apparemment traversé une phase de développement assez compliquée, et a changé plusieurs fois de directeurs comme le révélait une enquête de Bloomberg en 2022.

La bande-annonce de Judas révélée aux Game Awards 2022

Le projet approcherait toutefois de sa fin de développement, bien qu'il ait plusieurs fois manqué sa fenêtre de sortie initiale. Certains journalistes ont même pu obtenir des informations très précieuses au sujet de Judas, comme c'est le cas chez GameInformer, qui révèle plusieurs informations au sujet du prochain jeu de Ken Levine. On y apprend beaucoup de choses concernant son contenu, et les relations qu'il entretient avec la série BioShock.

Judas serait « le jeu le plus réactif de Ken Levine »

Au micro du journaliste de GameInformer, Levine explique donc que Judas promet d'être son jeu le plus ambitieux et surtout le plus « réactif » à ce jour. Le FPS narratif devrait permettre aux joueurs d'incarner un personnage de façon plus immersive qu'auparavant. Nos décisions auront par exemple un impact sur les relations avec d'autres personnages, mais aussi des conséquences sur la suite du récit. Le studio Ghost Story appelle ça le système « Villainy », qui serait en développement depuis plus de cinq ans pour permettre des relations profondes et réactives entre les personnages.

Il ne serait donc pas possible de faire plaisir à tout le monde dans Judas, et il faudra faire attention à qui on décide de parler. Certains joueurs auront leurs petits préférés, et les PNJ croisés en jeu seraient capables de réagir à la moindre de nos actions. Des décisions lors des dialogues ou des choix narratifs, évidemment, mais aussi des actions plus subtiles comme notre façon de jouer manette en main. Tout cela n'a pas encore été détaillé, on imagine cependant un système à la The Outer Worlds 2 qui analyse notre style de jeu durant les parties.

On sait aussi que Ken Levine s'est plusieurs fois exprimé au sujet de la licence BioShock, qu'il compare à Judas. Il déclarait l'an passé chez Rock Paper Shotgun que pour lui, « BioShock était un corridor » et qu'il veut rendre son prochain jeu plus dynamique.

Initialement prévu pour 2025, Judas a été repoussé et n'a pour l'heure aucune date de sortie précise. Ken Levine précise que « le développement avance très bien » et que d'autres informations et trailers devraient sortir à l'approche du lancement.