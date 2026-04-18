On pensait la série enterrée depuis belle lurette, mais Xenosaga refait timidement surface, après plus de 20 ans de silence. Considérée comme un monument du JRPG pour son ambition narrative et ses thématiques sci-fi denses, la saga a posé les bases de l’ADN de Monolith Soft. Un héritage que le studio a ensuite modernisé avec Xenoblade Chronicles, véritable successeur spirituel, plus accessible mais toujours aussi marqué par les obsessions philosophiques de ses créateurs.

Xenosaga revient sur Steam et Nintendo Switch... mais pas en France

Autant faire des déçus tout de suite, pas de remaster ou de remake en grande pompe, ni une trilogie ressuscitée, mais la saga fait un retour inattendu avec son spin-off aussi obscur que symbolique : Xenosaga Pied Piper. Annoncé sans date ou fenêtre de sortie sur Steam et Nintendo Switch, le jeu était sorti à l'origine en 2004 sur les téléphones japonais (les fameux keitai) à une époque, un peu lunaire aujourd’hui, où les éditeurs tentaient par-dessus tout de coloniser le marché mobile avec des jeux autrement plus ambitieux que leur support ne le laissait penser. Xenosaga Pied Piper ne faisait pas exception, c’était un véritable JRPG en tour par tour, canonique dans la chronologie de la série, mais structuré en épisodes.

Derrière ce retour improbable, on retrouve G-Mode, qui s’est fait une spécialité de dépoussiérer ces reliques du jeu mobile japonais. Mais si d’entendre le nom Xenosaga en 2026 a de quoi faire jaillir des étincelles d’espoir, tout n’est pas si rose. Comme souvent avec ces ressorties, la version qui sera commercialisée ne sera disponible qu’en japonais, le jeu n’ayant jamais quitté les frontières du pays. La communauté s’était déjà, par le passé, mobilisée pour préserver et traduire Xenosaga Pied Piper, alors tout n’est pas perdu, au moins pour les joueurs Steam. G-Mode aura au moins le mérite d'acter pour la préservation d'un morceau de l'histoire de cette saga emblématique du JRPG.