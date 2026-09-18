Le grand bal des sorties ne fait que commencer. Les éditeurs et studios ont tous voulu éviter de se retrouver sur le chemin de GTA 6, au risque de se faire renverser sans vergogne. Résultat, les calendriers de septembre et octobre sont chargés comme rarement vu. Alors que tous les regards étaient braqués sur Marvel’s Wolverine, la nouvelle exclusivité PS5, c’est un JRPG paru il y a 20 ans qui vient finalement voler la vedette à tout le monde. Trails in the Sky 2nd Chapter est devenu le jeu le mieux noté de 2026, devant Resident Evil Requiem, Pokemon Pokopia et bien plus encore.

Le JRPG Trails in the Sky 2nd Chapter devient le jeu le mieux noté de 2026

Sur Metacritic, la version PC est en effet affublée d’un joli 93/100 quand la version PS5 affiche un beau 92/100. Des chiffres qui sont évidemment susceptibles de changer avec l’arrivée de nouvelles critiques, mais qui sont déjà suffisants pour placer le remake du JRPG tout en haut du podium de 2026. Personne n’aurait pu prédire que Trails in the Sky 2nd Chapter allait passer devant Forza Horizon 6, longtemps installé au sommet avec son 92/100, Resident Evil Requiem et Pokemon Pokopia avec leur score de 89, ou encore les pépites indépendantes de l’année comme Mewgenics, Mina the Hollower ou Big Walk. Et pourtant, après le remake du premier épisode en 2025, le chantier de modernisation de Falcom semble porter ses fruits.

Pendant plusieurs années, la série a surtout vécu dans les cercles très fermés des amateurs de JRPG de niche, mais elle a vraisemblablement enfin trouvé son public. A l’origine, Trails in the Sky 2nd Chapter est l’un des plus gros morceaux de la première génération de la saga et un véritable monument sur son territoire. Sorti en 2006 au Japon, le JRPG au tour par tour était déjà salué pour son système de combat tactique et son univers particulièrement dense et bien écrit. En 2026, il a été entièrement repensé en 3D, avec une mise en scène plus ambitieuse, des doublages complets, une bande-son réorchestrée et des mécaniques modernisées. Le JRPG a gagné en charme, selon les critiques, au point de voler la vedette aux grands prétendants au titre de GOTY 2026.

Bande-annonce en anglais.

Le cas de Marvel’s Wolverine

Un cas qui contraste fortement avec celui de Marvel’s Wolverine, le grand blockbuster de PlayStation. Sorti quelques jours plus tôt, le jeu d’Insomniac Games plafonne autour de 77-78 sur Metacritic, ce qui en fait le jeu du studio le moins bien noté depuis 10 ans, soit depuis Song of the Deep. Le jeu divise particulièrement les joueurs et les critiques, aussi bien en termes de gameplay, d’écriture que de mise en scène. Reste que si le JRPG remporte la victoire du succès d’estime, Logan devrait davantage sortir les griffes sur le plan des ventes.

Source : Metacritic