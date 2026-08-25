Alors que les remakes et remasters connaissent toujours un franc succès pour remettre au goût du jour des monuments d'une autre époque, un JRPG sorti il y 31 ans s'apprête lui aussi à faire son grand retour, mais cette fois sous forme de portage, ce qui a fait son lot de déçus, mais qui a le mérite de cibler toutes les plateformes, au lieu d'être exclusif à un parc de machines. Ainsi entre donc en scène Terranigma Rebirth, annoncé à l'occasion du showcase retro Pixel Arcadia.

Le JRPG culte Terranigma revient à la vie 31 ans plus tard, mais ça déçoit

Sorti en premier lieu au Japon en 1995 (puis dans le reste du monde en 1996) à l'origine sur Super Nintendo, développé par Quintet et édité par Square Enix, Terranigma est un JRPG fondateur de son époque, porté notamment par le character design du mangaka Kamui Fujiwara (qui a également travaillé notamment sur Dragon Quest). Ce titre nous plaçait dans la peau d'Ark, un jeune garçon évoluant jusqu'au présent dans une histoire s'intéressant à la résurrection de la Terre.

C'est donc fort à propos que le JRPG culte a eu droit à une annonce surprise durant le showcase retro Pixel Arcadia, qui a ainsi dévoilé un premier trailer de Terranigma Rebirth, développé par un nouveau studio baptisé Clear River Games, qui s'occupe également de son édition. Contrairement à ce que son nom laisse sous-entendre, il ne s'agit toutefois pas d'un remake ou d'un remaster, mais d'un portage du jeu original, mais forcément de façon à s'afficher parfaitement sur les résolutions modernes. Ce qui semble chagriner les fans qui espéraient justement un retour en bonne et due forme et une remise au goût du jour plus ambitieuse.

Un portage à venir en 2027 sur toutes les plateformes modernes

La bande-annonce nous indique ainsi que la rennaissance de ce JRPG marquant de son époque aura lieu courant 2027, pour une sortie sur PC (via Steam et GOG), PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et ce tant au format numérique que physique. Soit pratiquement toutes les plateformes modernes, pour que les nostalgiques et les néophytes puissent (re)découvrir ce titre emblématique de la Super Nintendo.

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