Le Nintendo Direct de juin 2026 s’est révélé particulièrement généreux pour les amateurs de RPG, et plus encore pour ceux en provenance du pays du Soleil levant. Kingdom Hearts 4 a fait un retour que plus personne n’osait espérer, Square Enix a dévoilé Final Fantasy Resonance et le nouveau Dragon Quest Monster, tandis que Capcom offrira un second souffle à Dragon’s Dogma 2 avec un DLC, accompagné d’une version Nintendo Switch 2. Les annonces se sont succédé sans aucun temps mort. Bandai Namco avait également une surprise de taille pour les amoureux de JRPG.

Bandai Namco fera revenir un de ses grands JRPG, Tales of Eternia

Bandai Namco a ainsi confirmé les rumeurs récentes avec l’annonce de Tales of Eternia Remastered. Attendue sur PS5, PS4, Nintendo Switch 2 et 1, Xbox Series et PC le 16 octobre 2026, cette version remettra au goût du jour un épisode qui occupe une place singulière dans l’histoire de la série. Troisième volet de la saga, sorti au Japon en 2000, il marquait à l’époque une sorte de transition vers un système de combat plus dynamique, désormais indissociable de la licence. C’est donc ce monument du JRPG des années 2000 que Bandai Namco a choisi pour poursuivre les célébrations des 30 ans de la série. Les remasters se succèdent, mais celui-ci semble déjà recevoir un accueil plus favorable de la communauté. Plus que celui de Tales of Berseria Remastered, qui avait laissé tout le monde pantois.

Version remasterisée oblige, Tales of Eternia proposera plusieurs améliorations de confort, comme des boosts d’expérience, la possibilité de désactiver les rencontres ennemies et de recommencer instantanément un combat, un mode accéléré, des combats automatiques, un niveau de difficulté « Extrême » ou encore des marqueurs de destination. Dans la tradition des précédents remasters de la série de JRPG, Bandai Namco permettra également de basculer entre les graphismes et les effets sonores modernisés et l’esthétique d’origine. Un mode « Unknown » sera également disponible après la fin du jeu. L’éditeur japonais promet en tout cas, avec une certaine assurance, que Tales of Eternia Remaster sera « parfait pour les néophytes comme pour les fans de longue date. » Rendez-vous le 16 octobre 2026 pour en avoir le cœur net.

Bande-annonce en anglais

Source : Bandai Namco