Après avoir perdu l’accès à son compte PlayStation suite à un déménagement, ce joueur interpelle Sony dans l’espoir que la politique de l’éditeur en la matière évolue enfin.

Beaucoup de joueurs vous le diront, le numérique possède de nombreux avantages. Achats instantanés de jeux sans avoir besoin de se déplacer, gain considérable de place, promotions intéressantes… Ce n’est pas pour rien si ce dernier parvient à grignoter un peu plus de parts chaque jour sur le marché du physique. Pour autant, le numérique peut aussi avoir ses inconvénients. Et un joueur PlayStation peut aujourd’hui en témoigner après avoir perdu accès à quinze ans de données suite à son déménagement à l’étranger.

Il déménage et perd l’accès à son compte PlayStation

Cette histoire, c’est celle d’un certain Holiday_Highway_4776. Sur Reddit, ce joueur fidèle à PlayStation depuis bientôt deux décennies explique avoir récemment déménagé dans un autre pays, où il a débuté une nouvelle vie. « J’ai changé ma maison, ma voiture, ma banque et ma nationalité » raconte-t-il. « Mais je ne peux pas changer la région de mon compte PlayStation. C’est déchirant ». Car en effet, parmi tous les problèmes auxquels il pouvait probablement s’attendre en changeant de cadre de vie, Holiday ne s’attendait sans doute pas à être embêté par Sony.

« J’ai 15 ans d’histoire numérique sur ce compte. Des milliers d’heures de jeu, des centaines de trophées platine, et des souvenirs de jeux qui ont façonné la personne que je suis. Et pourtant, à cause de mon déménagement, mon compte PlayStation est désormais un fantôme numérique » déplore-t-il. Et tout cela ne tient qu’à une chose : le fait qu’à ce jour, il ne soit toujours pas possible de modifier la région de son compte PlayStation une fois celui-ci créé. « Steam le fait. Xbox le fait. Nintendo le fait » affirme pourtant Holiday.

« Mais Sony ? Sony nous traite comme si nous étions enchaînés au sol où nous avons créé notre compte la première fois. Par pitié, ARRÊTEZ ÇA » intime alors ce dernier. « Nous ne sommes pas juste des utilisateurs, nous sommes des gens avec des vies qui évoluent. Arrêtez de prendre nos héritages numériques en otage. Ça fait 20 ans que le PSN existe, l’excuse des ‘limitations techniques’ est morte et enterrée. Donnez-nous un moyen légitime de changer nos régions, […] et laissez-nous emporter nos vies de joueurs avec nous » conclut le joueur PlayStation.

Une affaire qui fait du bruit

Et à sa grande surprise, ce message de désarroi est loin d’être passé inaperçu auprès des internautes. Treize jours après sa publication, le sub-reddit en question compte en effet déjà près de 6 000 votes positifs, 457 réponses, et surtout plus de 500 000 impressions. De quoi offrir un léger regain d’espoir à Holiday, qui espère ainsi que sa malheureuse expérience puisse arriver jusqu’aux oreilles de PlayStation et faire bouger les choses. « Merci à tous pour votre soutien » clame-t-il d’ailleurs en réaction aux nombreuses réponses des internautes.

« En lisant les commentaires, c’est déchirant de voir combien de personnes ont dû abandonner des comptes de 10, 15, voire 20 ans à cause de ça » déplore-t-il. « S’il vous plaît, continuez à partager vos histoires ci-dessous. […] Il est important que tout soit au même endroit. Cela montre que nous ne sommes pas juste une ‘minorité’ » assure Holiday. Pour l’heure, aucune réaction officielle de PlayStation n’est toutefois à noter, même si l’histoire continue progressivement à prendre de l’ampleur, notamment auprès des médias. Reste plus qu'à voir comment cela évoluera.

Source : Reddit