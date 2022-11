Le SBMM est la bête noire d’une grande partie des joueurs de CoD Modern Warfare 2, mais il existe une solution toute simple pour le contourner : utiliser un VPN.

Face à des adversaires de son niveau sur Call of Duty Modern Warfare 2 grâce au VPN

Sur le papier, le SBMM (Skill Based Matchmaking) est censé regrouper les joueurs ayant un niveau similaire ensemble, pour éviter les frustrations. Sauf que dans les faits, une bonne partie des joueurs ne sont absolument pas satisfaits du résultat et certains ne veulent même plus se lancer en multijoueur à cause de ça.

Mais il existe une solution toute bête pour contourner le problème. Il suffit en réalité d’utiliser un VPN comme NordVPN pour se connecter à un autre pays où le matchmaking est moins difficile, tant que Call of Duty Modern Warfare 2 y est disponible évidemment.

Notez d’ailleurs que des systèmes similaires au SBMM se retrouvent également sur d'autres jeux compétitifs phares comme Fortnite, Apex Legends ou encore Call of Duty Warzone 2.

Avec NordVPN, il vous sera alors possible d'outrepasser les blocages nationaux habituels en toute sécurité et de contourner le SBMM de Call of Duty Modern Warfare 2 facilement en débarquant sur des serveurs bien plus simples à appréhender et sans aucune latence.

Call of Duty Warzone 2

Qu’est-ce que NordVPN ?

NordVPN est l’un des services VPN les plus puissants du secteur proposant une multitude de services et des performances solides. Il permet notamment de profiter de ses jeux en ligne en toute sécurité, d’aller jeter un œil dans les stores normalement inaccessibles à notre région, ou encore de profiter des catalogues de plateforme VOD inédite en France.

Côté gaming, il vous permettra de vous connecter facilement et en toute sécurité à des serveurs normalement difficiles d’accès, et justement de contourner des systèmes comme le SBMM de Call of Duty Modern Warfare 2 en allant sur des serveurs où les joueurs sont généralement moins bons.

Call of Duty Modern Warfare 2

Profitez d’offres exclusives avec NordVPN pour fragger facilement et en toute sécurité !

NordVPN propose d’ailleurs régulièrement des offres exclusives. En ce moment à l’occasion du Black Friday, les offres sont très alléchantes :

NordVPN 2 ans + 3 mois gratuits à 2,99€/mois. Soit une remise de -63%.

NordVPN + NordPass 2 ans + 3 mois gratuits à 3.99€/mois. Soit une remise de -62%

NordVPN + NordPass + Nordlocker 2 ans + 3 mois gratuits à 5,29€/mois. Soit une remise de -68%.

Des remises qui feront office de porte d’entrée idéale pour les amateurs de frags bien faits !

Pour mettre la main sur NordVPN, il suffit de se rendre sur le site officiel et de suivre les instructions d’installation. Simples, rapides et efficaces, c’est donc le moment ou jamais de se lancer !