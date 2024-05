On le sait, si John Wick 4 semble marquer une pause pour John Wick lui-même, incarné par Keanu Reeves, il n'en est pas de même pour la franchise qui a encore beaucoup de choses à dire et à raconter. Notamment via divers personnages qui ont pu fasciner les spectateurs dans les salles obscures durant les 4 épisodes. Vous voyez où l'on veut en venir ?

John Wick a encore un bel avenir

Lionsgate a annoncé un nouveau spin-off de la célèbre franchise John Wick, centré sur le personnage de Caine, incarné par Donnie Yen. Introduit dans le quatrième volet de la série, Caine, un assassin aveugle, sera au cœur de cette nouvelle production dont le tournage est prévu à Hong Kong en 2025. Donnie Yen, qui a marqué les esprits avec son interprétation de Caine dans John Wick: Chapitre 4, reviendra dans ce rôle pour poursuivre l'histoire de ce personnage complexe. Caine, qui avait été contraint de prendre un contrat pour protéger sa fille, se retrouve libéré de ses obligations envers la Haute Table, une organisation mystérieuse et puissante. Ce nouveau film explorera les conséquences de ces événements et les défis que Caine devra encore affronter.

Le scénario de ce spin-off sera écrit par Robert Askins, connu pour son travail sur la série The Umbrella Academy de Netflix et pour sa nomination aux Tony Awards en 2015 pour la pièce Hand to God. La production sera supervisée par Chad Stahelski, réalisateur des films John Wick, sous son accord de développement avec Lionsgate. Stahelski produira également le film via sa société 87Eleven Entertainment, en collaboration avec Basil Iwanyk et Erica Lee de Thunder Road.

Donnie Yen a exprimé son enthousiasme à l'idée de reprendre le rôle de Caine