C’est le grand jour ! En début de soirée du 16 juin 2026, Overwatch lancera sa Saison 3. Une mise à jour majeure qui s’accompagnera naturellement de toute une batterie d’ajustements, de nouvelles skins mythiques, d’un événement inédit et surtout de l’arrivée d’une nouvelle héroïne, directement liée aux histoires de Genji, Hanzo, Mizuki et Kiriko.

Overwatch lance sa saison 3 avec une héroïne à la John Wick

Blizzard poursuit donc son nouveau système de saisons. La Saison 3 et l’arrivée de sa nouvelle héroïne s’inscrivent une nouvelle fois dans la volonté du studio de renforcer la narration et l’univers de façon très fragmentaire. Shion, nouvelle combattante DPS et 52e personnage du roster d'Overwatch, a d’ailleurs fait beaucoup parler d’elle au moment de sa présentation. Cette ominc, cheffe du clan Hashimoto, a littéralement tout d’une « John Wick sur une moto », terme que les développeurs assument pleinement. Cette référence aux films d’action transparaît jusque dans son style de combat et la mise en scène des diverses vidéos promotionnelles qui lui ont été consacrées.

La Saison 3 d’Overwatch introduira également la carte hybride, Neon Junction, plongée dans une version cyberpunk de Tokyo saturée de néons. Les joueurs pourront y trouver quelques éléments de narration environnementale liés au clan Hashimoto, mais Blizzard promet avant tout une carte jouant sur les zones ouvertes et les couloirs urbains, avec un accent porté sur le contrôle des lignes de vue. Comme toujours, cette nouvelle saison rime également avec un nouveau Battle Pass et autres éléments cosmétiques. Illari aura l’honneur d’avoir la nouvelle skin mythique, ainsi que la première skin Ultra, sorte d’entre-deux entre les légendaires et les mythiques. Voici en résumé tout ce qui vous attend dans la saison 3 d’Overwatch, qui débutera donc ce mardi 16 juin à 20h00, heure française.

Nouvelle héroïne DPS : Shion du clan Hashimoto

: Shion du clan Hashimoto Nouvelle carte hybride : Neon Junction (Tokyo)

: Neon Junction (Tokyo) Skins mythiques : Illari (Ascendant Phoenix), Hanzo (skin d’arme)

Evénement meta : Choc des Avatars

: Choc des Avatars Nouveaux crossover et collaborations non annoncés

et collaborations non annoncés Arcs narratifs autour du clan Hashimoto et de Talon

autour du clan Hashimoto et de Talon Mise à jour des bans des héros

Retour des Jeux d'Été

Initiative Excavation

Rework de certains héros dans Stadium

Retour des parties rapides piratage

Source : Blizzard, TheGamer