Keanu Reeves est lié aux jeux vidéo depuis le début de sa carrière. De Bill & Ted à Matrix, le comédien a vu nombre de ses aventures sur grand écran transformées en jeu vidéo. Et comme l’a montré Cyberpunk 2077, il lui est même arrivé d’incarner des personnages de jeux sans lien avec un quelconque film. Cela ne veut pour autant pas dire que Keanu Reeves est prêt à apparaître dans n’importe quel jeu.

Keanu Reeves n’a pas envie que John Wick ou Neo apparaissent dans un jeu Mortal Kombat. l’information est tout ce qu’il y a de plus crédible puisqu’elle sort de la bouche du comédien lui-même. Keanu Reeves a récemment répondu aux questions du site du magazine Esquire. Et c’est au cours de cette interview que le sujet de Mortal Kombat a été abordé.

Neo qui se prend une Fatality, ce n’est pas pour tout de suite

Il lui a en effet été demandé s’il laisserait John Wick ou le héros de Matrix apparaître dans un jeu Mortal Kombat. Et malheureusement pour les personnes intéressées par l’idée, Keanu Reeves a répondu par la négative :

Si la décision me revenait ? Non. Mortal Kombat est génial pour de nombreuses raisons. Mais je pense que… Vous savez… Neo… John Wick… Ils font leurs propres trucs. Et Mortal Kombat fait ses propres trucs…

Les fans de Mortal Kombat et de Keanu Reeves vont donc devoir se contenter de cette réponse pour le moins vague. Son avis semble en tout cas tranché. Il apparaît également que le comédien cherche la manière la plus diplomate possible de répondre à cette question.

Ceci explique cela ?

Cette déclaration semble être la résolution à un mystère vieux de plus de deux ans. En effet, Ed Boon, le co-créateur de Mortal Kombat, s’était exprimé en octobre 2019 au sujet des personnages invités qu’il aurait aimé inclure dans Mortal Kombat 11 mais qu’il n’a pas eu le droit d’intégrer. Le réalisateur du jeu avait alors révélé qu’il désirait mettre ces mêmes John Wick et Neo dans Mortal Kombat 11. Mais que cela n'avait pas pu se faire.

À l’époque, Ed Boon n’avait pas expliqué que ce qui avait coincé. Il se pourrait cependant que Keanu Reeves lui-même ait mis son veto durant le développement du jeu. Le comédien ne semble clairement pas emballé par l’idée que ses personnages apparaissent dans l’univers ultra violent de Mortal Kombat.

Pour rappel, nombre de personnages célèbres sont présents dans le roster de Mortal Kombat 11. Des comédiens comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Christophe Lambert ou encore Peter Weller ont prêté leur apparence et/ou leur voix au jeu de combat. Mais il ne faut pas s’attendre à ce que Keanu Reeves rejoigne le club.

Que pensez-vous de ces déclarations de Keanu Reeves ? Vous déçoivent-elles ? Auriez-vous aimé voir John Wick ou Neo dans Mortal Kombat ? Estimez-vous à l’inverse que ces personnages ne collent pas à l’univers du jeu de combat ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.