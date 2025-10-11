Si vous en avez marre d’attendre le jeu John Wick, toujours sans nouvelles, ce nouveau titre prometteur devrait attirer votre attention. Il s’en inspire largement et donne déjà bien envie.

Le studio bangladais AttritoM7 Productions, connu pour le jeu tactique Zero Hour, change complètement de registre avec son nouveau projet : Blackwood. Exit les interventions de police réalistes à la SWAT 4 (ou plus récemment, Ready or Not), cette fois, le studio plonge dans un thriller d’action nerveux et cinématographique, inspiré des codes du “gun fu”, ce style popularisé par John Wick.

Un double visage dans un New York nocturne pour ce John Wick like

L’histoire se déroule dans le New York de 2012. Le joueur y incarne Anton Blackwood, un homme à la double vie : le jour, il tient tranquillement une boutique de DVD à Brooklyn ; la nuit, il devient un tueur professionnel redoutable façon John Wick, animé par une colère qu’on devine ancienne. Ce contraste entre banalité du quotidien et ultra-violence nocturne semble être au cœur du ton du jeu.

D’après les premières images, Blackwood met clairement l’accent sur le spectacle et le rythme. Les combats s’enchaînent dans une chorégraphie de tirs et d’esquives inspirée du cinéma d’action asiatique et hollywoodien comme John Wick. Les animations paraissent encore un peu rigides, mais l’énergie qui s’en dégage compense largement. Pour un studio indépendant, la mise en scène et la direction artistique témoignent d’une vraie ambition. Et évidemment, d'une grosse dose d'inspiration.

Une sortie prévue pour 2026

Pour l’instant, peu d’informations supplémentaires ont été révélées sur ce John Wick-like. Le studio garde le mystère sur le scénario et sur la structure du jeu, mais promet une expérience cinématique à la troisième personne, centrée sur des affrontements nerveux et un héros torturé.

Blackwood est attendu sur Steam au troisième trimestre 2026, et la première bande-annonce laisse espérer un projet aussi modeste qu’intrigant. Si AttritoM7 parvient à canaliser la tension de Zero Hour dans une histoire plus personnelle et stylisée, le jeu pourrait bien devenir l’une des bonnes surprises du jeu d’action indépendant.

Source : Steam