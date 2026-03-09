Le retour du tueur à gage le plus en vogue du grand écran se jouera bientôt sur PC et consoles. Un nouveau jeu John Wick est en préparation et sa chronologie devrait beaucoup intéresser les fans.

Le premier State of Play de 2026 réservait une grosse surprise aux fans de la saga John Wick. Un nouveau jeu vidéo tiré de la franchise est en préparation chez Saber Interactive. Le studio à qui on doit l'excellent Warhammer 40,000 Space Marine 2 planche activement sur une nouvelle aventure du célèbre tueur à gage. Cependant, il reste encore relativement discret sur ce qu'elle proposera. Mais tout dernièrement, un personnalité phare des équipes a pris la parole pour donner des détails qui ont de quoi éveiller la curiosité.

Le futur jeu John Wick vend déjà du rêve

Nos confrères de la branche nord-américaine d'IGN ont récemment pu s'entretenir avec une des personnes à la tête de ce fameux projet John Wick. Tim Willits, directeur de la création chez Saber Interactive, a pu répondre à quelques questions, commençant enfin à nous éclairer sur la forme que prendra ce nouveau jeu, avec une information qui pourrait faire toute la différence pour les fans.

En effet, Willits a finalement confirmé une hypothèse survenue rapidement à l'issue de la diffusion du trailer ce jeu John Wick. « Oui, ça se passera avant les films », dévoile-t-il, avant d'ajouter que cela peut se deviner depuis la bande-annonce, car on voit le tueur à gage « se faire prendre ses mesures pour son costume », en plus qu'il ait « l'air un peu plus jeune ». Ainsi, Saber Interactive travaille activement à enrichir la mythologie du personnage en plongeant dans son passé, ce qui devrait tout particulièrement plaire aux plus fervents des fans.

Cela aura d'ailleurs un impact direct sur le personnage éponyme. Saber souhaite montrer qu'il n'est pas encore aussi à l'aise dans l'action que dans les films. Cela devrait donner lieu à des combats un peu plus maladroits et reposant davantage sur l'instinct du héros que sa maîtrise. L'initiative semble on ne peut plus prometteuse en jeu, car nous aurions en main un protagoniste encore en apprentissage, avec des compétences à débloquer et améliorer. Après John Wick Hex, ce préquel pourrait vraiment donner un nouvel élan vidéoludique à la saga.